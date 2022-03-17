俄軍再次空襲馬立波當地市場冒出陣陣黑煙 傷亡難以估計

俄軍轟炸後，馬立波中央市場的建築物冒出大量黑煙。（圖擷取自@dctr1973推特）

2022/03/17 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏交戰進入第22天，南部城市馬立波（Mariupol）16日傳出一間收容大約1200名民眾的劇院遭到俄軍轟炸，確切傷亡難以估計，而當地民眾也拍下了市場建築物起火，冒出陣陣濃煙的慘況。

據英媒《BBC》報導，由社群軟體Telegram「Mariupol now」帳號上傳，隨後在推特上轉發的影片顯示，俄軍對馬立波執行空襲行動後，馬立波中央市場（Mariupol Central Market）的建築物冒出大量黑煙。

請繼續往下閱讀...

馬立波副市長表示，烏克蘭時間16日，俄軍針對市內一座可容納1000至1200人的劇院執行攻擊行動，目前無法確認具體死傷人數。

報導指出，自俄羅斯2月24日宣布對烏東頓巴斯（Donbass）地區進行「特殊軍事行動」後，馬立波市就不停遭到俄軍砲擊，市內的水電供應也遭到敵方中斷。

《BBC》已針對影片真實性進行驗證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法