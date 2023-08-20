客家義民嘉年華挑擔踩街 謝國樑挑擔致意

基隆市客家義民嘉年華今天（20日）在市區街道挑擔踩街，讓民眾能夠體會具有民俗意義的文化活動。（圖為基隆市政府提供）

2023/08/20 18:02

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市客家義民嘉年華今天（20日）在市區街道挑擔踩街，由基隆市客家事務委員會主委楊玉蘭、前市長張通榮夫妻等人率隊步行經過基隆市府，基隆市長謝國樑在市府大門與客家鄉親致意，希望民眾能感受客家文化魅力。

謝國樑指出，基隆客家義民嘉年華為極具民俗意義的文化活動，市府規劃一系列祭祀祈福、挑擔奉飯與藝文表演等豐富內容，竭誠歡迎民眾參與，也感受城市生活與客家文化底蘊，期盼透過遊客消費帶動地方經濟景氣。

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重頭戲挑擔奉飯踩街遊行，基隆市客家事務委員會主委楊玉蘭、前市長張通榮帶領的挑擔隊伍，上午9點左右抵達市府門口時，謝國樑和文化局長江亭玫加入挑戰行列合影，並對客家鄉親表示致意。歡迎民眾到基隆感受城市生活與客家文化蘊底的魅力。

義民爺祭祀大典則在文化廣場舉行，基隆市副市長邱佩琳和江亭玫、衛生局長張賢政、消防局長向永財、民政處長張淵翔等人出席，對客家義民精神表達敬意與感激之情。主辦單位安排客家花鼓、客家合唱團等藝文表演，展示客家文化多采多姿風采。

邱佩琳表示，客家義民祭是每隔3年舉辦的基隆傳統盛事，也是傳承客家文化的重要禮俗，大家要珍惜這項文化遺產，讓社會和人心永存客家義民精神。

基隆市客家義民嘉年華今天（20日）在市區街道挑擔踩街，基隆市長謝國樑也在市府挑擔迎接，希望藉由民俗文化活動，讓民眾感受客家文化。（記者俞肇福攝）

基隆市客家義民嘉年華今天（20日）在市區街道挑擔踩街，並在基隆市政府與基隆市長謝國樑合照。（記者俞肇福攝）

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