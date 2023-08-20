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基隆封路、放煙火塞車民怨起 謝國樑：滾動修正

基隆市長謝國樑今天受訪說，市府推出一系列文化、體育及觀光活動，後續也將進行滾動式檢討。（記者俞肇福攝）

基隆市長謝國樑今天受訪說，市府推出一系列文化、體育及觀光活動，後續也將進行滾動式檢討。（記者俞肇福攝）

2023/08/20 13:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府昨天（19日）舉辦了「超跑嘉年華」、「鎖管季主題日」、「七夕煙火」等活動，各自都吸引上萬人次民眾的參與，但也讓市區的交通大塞車。基隆市長謝國樑今天表示，市府推出一系列文化、體育及觀光活動，後續也將進行滾動式檢討，希望讓基隆變得更好。

民進黨基隆市議員張顥瀚19日在臉書發文質疑，基隆市政府並未將「超跑嘉年華」活動的相關經費送議會審理，謝國樑並未多做回應。不過該活動主辦單位基隆市交通處表示，該活動的經費是由市府今年的預算中調配出來，再配合中央疫後復興補助地方商圈等相關經費辦理。

謝國樑表示，19日在基隆市有一整天的系列活動，包括上午的超跑嘉年華、下午在碧砂漁港的鎖管季主題日，以及晚上的七夕煙火，各自都吸引了上萬人次的民眾參與。他認為，民眾或許對市府在中元祭期間舉辦的新活動不太熟悉，市府也將進行滾動式檢討。

謝國樑強調，市府在中元祭期間推出新的文化、體育及觀光相關的活動，是市府未來的方向，但若民眾認為有些地方需要改進或調整，市府也願意進行相關的微調。

謝國樑舉例說明，有民眾對「超跑嘉年華」有意見，市府也可以改成電動車，畢竟電動車也是市府未來推動的趨勢，不管是電動汽車或機車。

謝國樑也補充，有部分民眾認為，活動辦在基隆港東岸的中正路，因為正值交通要道，可能影響觀光的人潮，市府也考慮將活動移到基隆港西岸，讓西岸引進更多的民眾遊玩。市府在這一系列活動結束後，也將會進行滾動式檢討，希望能把未來基隆的觀光辦得更好。

謝國樑指出，19日晚間七夕煙火結束後，就收到不少民眾反映煙火很棒，市府也將會考慮在明年多舉辦幾場煙火活動，同時也希望施放的煙火從設計上就要凸顯特色，市府希望能舉辦更多、更好的觀光娛樂活動，後續也會持續調整方向。

交通處表示，希望透過這次的活動，能夠吸引更多的民眾來到基隆，除提供市民更多元化的娛樂外，也讓基隆地方商圈能夠繁榮發展。

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