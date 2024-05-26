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台東關山越野拉力賽傳事故 賽車自撞電桿1死1傷

關山鎮拉力賽今天上午傳出車禍，賽車駕駛死亡。（記者黃明堂翻攝）

關山鎮拉力賽今天上午傳出車禍，賽車駕駛死亡。（記者黃明堂翻攝）

2024/05/26 17:54

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣關山鎮昨天與今天接連舉辦「華盟國際越野拉力賽─關山站」賽事，今天上午10點40分，於管制區賽道內（關山鎮溪埔路124之5號），發生一起參賽選手自撞路旁電桿的意外死亡事故。經送醫急救，駕駛人林男（63年次）傷重不治，副駕朱男（67年次）意識清醒，輕微腦震盪。

這場賽事昨天即發生知名車手「廖老大」車隊多台賽車衝出道路事故，人員均無大礙。今天上午另支車隊再傳車禍，消防隊員趕抵使用破壞器材，才將林姓駕駛從車輛殘骸中拉出，並送醫急救，途中更注射腎上腺素提高傷者生存機率，但林到院搶救後仍不治。

台東縣警局關山分局表示，全案正由關山聯合所依相關處理程序，報請台東地方檢察署刑事相驗，以釐清該案發生原因。

關山鎮長彭成豐表示，對於這樣賽事傳出車手意外身亡，除了感到遺憾外，身為協辦單位的關山鎮公所也不會逃避責任，該負責的絕對會負責，目前也以及通知車手位在台中家屬，趕赴台東處理。鎮公所表示，比賽前都有要求主辦單位對於賽事與車手安全有一定規定，意外險與強制險絕對不可少，也會協助家屬向保險公司爭取最高理賠。

https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4685172

關山鎮拉力賽今天上午傳出車禍，賽車駕駛死亡。（記者黃明堂翻攝）

關山鎮拉力賽今天上午傳出車禍，賽車駕駛死亡。（記者黃明堂翻攝）

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