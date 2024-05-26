藍白強推國會擴權法案 日媒直言：國民黨是中國的「特洛伊木馬」

立法院院會將於28日續審，由國民黨與民眾黨聯手強推國會擴權法案，藍白黑箱程序引發台灣10萬人怒吼，24日「青鳥行動」集體上街護民主的遊行，也引起國際關注。（資料照）

2024/05/26 16:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會將於28日續審由國民黨與民眾黨聯手強推國會擴權法案，藍白黑箱程序引發10萬人怒吼，24日「青鳥行動」集體上街護民主遊行，也引起國際關注。對此，日本媒體《Newsweek》報導以「國民黨是共產黨的『特洛伊木馬』」 為題，直指國民黨明顯與中國裡應外合，試圖危害台灣。

根據日媒《Newsweek》報導，台灣民進黨總統賴清德剛於本月20日正式就任，中國解放軍就立即在台灣周邊海域進行軍事演習，以威脅台灣。與此同時，立法院中由國民黨和民眾黨聯手強推「國會改革法案」，引發大量台灣民眾反對抗議。為此，報導寫下「為什麼自認為『不是中國人』的台灣選民，會投票支持國民黨？」

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《Newsweek》指出，面對中國積極的擴張主義，美國正在沿著中國視為對美防衛線的第一島鏈強化軍備，重啟「島嶼防衛」戰略；中國則在列島線各處，進行挑釁的小規模衝突，全面攻擊的主要目標正是台灣。然而，地處地理中心的台灣，既是島鏈中最重要的所在地，同時也是這條鎖鏈裡最薄弱的一環。

報導解釋，自1949年蔣介石在與中國共產黨的內戰中失敗後逃至台灣，國民黨在台灣實行了一黨專政。不過這個情況在數十年後的1988年，首位台灣出生的「本省人」李登輝成為國民黨主席，並於90年代帶領台灣向民主國家轉型。對此，國民黨內的強硬支持者對此有所反感，更在李登輝卸任後將其除名。

報導提到，國民黨的選舉成績表現不差，其基礎全來自100多萬從中國逃難來台的「外省人」及其後代。報導直言，這些人從不認為台灣是他們的故鄉，始終抱持著某一天能「收復他們的中國」的夢想，儘管這個夢想變得愈來愈不可能實現，也因為可能性越來越渺茫，讓國民黨從原先激烈的反共立場，轉向了戰略性的親共路線。

報導指出，李登輝被除名後，大部分認同台灣為本土的「本土派」離開了國民黨。1975年，蔣經國接任父親蔣介石的職位，他在位期間目睹了「民族主義」的興起，意識到外來的殖民主義無法持續，因此開始培養李登輝等具有台灣本省人背景的未來領袖。

2000年，民主進步黨首次實現政黨輪替，但2008年國民黨重新執政，馬英九成為總統。馬英九是中國移民的後代，對自己中國人的身份認同強過於對台灣命運的關注，甚至在他的任期內，中國加強了在台灣的滲透工作。同時，也越來越多國民黨政治人物選擇親中，原因多是出於個人的「經濟利益」。

報導以1996至2000年擔任副總統的連戰為例，他在位期間積極推動對中國的投資，如今成為跨越台灣海峽的大富豪。然而，在美國頂尖大學獲得博士學位的馬雲和連戰等知名政商人物，皆無法改變自身的殖民（地）心態，以及來自中國共產黨的金錢誘惑。

根據民調，超過70%的台灣人認為自己「不是中國人」，然而卻仍有不少人將票投給國民黨。報導指出，對台灣而言，最危險的情況是當美國的軍事支持薄弱時，由民進黨執政，因此為了避免最壞的情況發生，「理性」的選民即便不滿國民黨也會戰略性地投票給它，而「直觀」的選民則會支持民進黨。這種選擇造成了台灣政權更迭。

不過報導指出，這種情況可能會突然變得致命，例如一位極端親共的國民黨總統，很可能引發來自中國的攻擊，從歷史經驗來看，這並非不可能的事情。報導直言，「國民黨就是中國的『特洛伊木馬』，也是美國防線的致命弱點」，對美國和區域盟友而言，明智的戰略是加強台灣的軍事、經濟和心理防禦，以應對任何來自中國的攻擊，保護防線的中心對整個印太地區的穩定至關重要。

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