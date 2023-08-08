基隆超跑嘉年華中正路南向封路2天 民憂市區交通塞車

基隆中正路交通流量大。（記者盧賢秀攝）

2023/08/08 16:50

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市政府首次與台灣觀光旅遊聯盟總會合作，將於8月19日、20日在基隆港東岸旅運中心舉辦「基隆超跑嘉年華」，民眾可以近距離看到百輛超跑。基隆市長謝國樑表示，效法新加坡、澳門、摩納哥等城市，用賽車活動行銷基隆市，不過將中正路南下車道全封，民眾擔心這2天基隆會塞車。

基隆市19、20日連續2兩活動，包含了「超跑靜態展示」、「直線加速動態秀」、「小小超跑體驗」及與基隆市委託行商圈發展協會共同規劃的「基隆在地特色市集」，有近百台超跑讓民眾近距離欣賞，在中正路南向車道有500公尺的直線加速動態秀，希望吸引各地的車迷來到基隆市，還有舞台精彩演出，促進基隆的觀光相關產業發展。

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謝國樑表示，全球有許多城市都透過賽車運動來行銷城市觀光及產業，如亞洲的新加坡、歐洲的摩納哥等，這次基隆市首次與台灣觀光旅遊聯盟總會合作，舉辦這場「超跑嘉年華」活動，除了超跑展示、動態秀及超跑運動賽事，也結合交通安全宣導，與緊鄰廟口夜市可以吸引觀光客留在基隆消費，促進經濟繁榮。

台灣觀光旅遊聯盟總會創會總會長吳敏表示，她農曆年後向謝國樑提案時，原本以為謝會想推動越野賽事，沒想到謝國樑一口就承諾在市區舉辦最吸睛的直線加速賽，她深為謝國樑的魄力及行動力折服。

不過，為配合這項活動，基隆市中正路南向車道，從信一路口到義一路口間，將封路管制，分別為8月19日自上午8時到下午6時，20日則自上午8時到下午5時，屆時車輛將改道義一路，中正路北向車道仍維持3車道通行。

由於活動地點停車空間有限，交通處強調，希望民眾能夠多利用大眾運輸工具，或是將車子停放在西三停車場，市府將安排接駁車來往西三停車場及活動會場，緩解假日市區交通壅塞。

不過已經有民眾在臉書討論，中正路是往高速公路中正高架橋主要道路，2天全封恐造成基隆市區交通大打結。

基隆市將辦超跑嘉年華，昨天三輛跑車停在基隆主演藝術中心前，民眾與跑車合影。（記者盧賢秀攝）

基隆市長謝國樑（中）與吳敏（鳥來嬤，右一）宣布8月19與20日將舉辦基隆超跑嘉年華活動。（記者盧賢秀攝）

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