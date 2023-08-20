侯︰發揮客家精神 找回社會公義

國民黨總統參選人侯友宜（左）昨出席北市客家崇正會70週年慶，國民黨前主席吳伯雄也出席致詞挺侯。（記者廖振輝攝）

2023/08/20 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜昨天出席「台北市中原客家崇正會七十週年慶」活動，會後他受訪表示，客家鄉親佔全台灣人口的五分之一，更重要的是客家精神的勤儉、樸實與硬頸，正直、正派、走正道、走公平正義，他相當敬佩客家鄉親，未來他也會發揮客家精神，用生命來守護台灣，讓台灣能夠平安。

出席同場活動的台北市長蔣萬安，在致詞時特別呼籲所有客家鄉親，要展現團結力量，一起支持侯友宜，讓侯友宜未來能帶領國家，現場民眾也高喊侯友宜「凍蒜」。

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本身是客家人的前國民黨主席吳伯雄致詞表示，侯友宜為人正派，展現關公精神，「這個人愈認識愈喜歡他」，呼籲大家發揮客家忠義、不忘本的精神，為台灣與中華民國打拚下去。

侯友宜致詞則說，前幾天他去義民廟向義民爺拜拜時，特別向義民爺報告，會以客家硬頸、忠義的精神，為國為民，犧牲奉獻一輩子，並且勇往直前、毫無畏懼，而且客家人的忠義精神，就與他的宗教信仰關公一樣，他會用客家的硬頸精神，以生命守護台灣，讓台灣一切和平、安全。

侯友宜還說，客家人崇尚正義，正派、正直，追求正道與公平正義，現階段台灣有很多人都忘了社會公義，他呼籲大家一起找回社會公義，就從客家精神開始做起。

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