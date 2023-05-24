為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨立委永和選區結盟無黨籍李正皓 區黨部主任莊銘淵請辭

    民進黨在新北市第9選區立委與無黨籍李正皓合作，莊銘淵決定請辭區黨部主任職。（記者翁聿煌攝）

    民進黨在新北市第9選區立委與無黨籍李正皓合作，莊銘淵決定請辭區黨部主任職。（記者翁聿煌攝）

    2023/05/24 21:27

    〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨主席賴清德24日宣布，新北市第9選區（永和、中和秀安區）立委將與無黨籍政治評論員李正皓合作，原本也在爭取立委提名的永和區後溪里長莊銘淵，宣布辭去主任職，莊銘淵說，自己長期服務民眾、凝聚眾人共識，此屆新北市第九選區立法委員選舉無法自黨內提拔人才參選，致使黨中央與無黨籍人士合作空降第9選區，自己努力不夠，因此決定辭去主任一職。

    新北市永和區過去為藍營鐵票區，民進黨2020立委由空降新人蔡沐霖，與總統蔡英文搭配，在永和拿下6萬8千餘票、37.28%的支持率，是歷年來最好的成績，本屆代表綠營參選者，以前議員羅文崇最具實力，但羅文崇表達沒有意願，莊銘淵在地方長期經營，讓長期被當成綠營沙漠的永和區，逐漸有些綠意，民進黨的基層支持者和他都有汗馬功勞。

    在地民進黨人士也認為，全國有許多深藍地區，都是靠著基層憑藉對民主進步的信念，一步一腳印為黨打出天下，也許一次無法勝出，但是唯有不斷的努力，才能拓展支持度，立委提名未考慮基層的心聲，令忠誠支持者覺得心灰意冷。

    莊銘淵在臉書PO文，自己擔任民進黨新北市黨部永和區區主任迄今，除了積極培訓地方基層參與里長選舉，也長期服務民眾、凝聚眾人共識，此屆新北市第9選區立法委員選舉無法自黨內提拔人才參選，他決定辭去永和區主任職務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    艱困選區第一波名單公布 卓冠廷力挺：年輕世代衝吧！
    2023/05/24 19:22

    艱困選區第一波名單公布 卓冠廷力挺：年輕世代衝吧！
    雞排妹自曝被徵召參選中正萬華立委 民進黨：沒有評論
    2023/05/24 16:55

    雞排妹自曝被徵召參選中正萬華立委 民進黨：沒有評論

    三基金打造聚富組合
    李正皓表達參選立委理念 要與民進黨「一起團結台灣」
    2023/05/24 16:47

    李正皓表達參選立委理念 要與民進黨「一起團結台灣」
    徵召吳崢、曾柏瑜、結盟李正皓 賴清德：民進黨有責任栽培年輕人
    2023/05/24 15:43

    徵召吳崢、曾柏瑜、結盟李正皓 賴清德：民進黨有責任栽培年輕人

    夏日特惠 探索海島新玩法
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播