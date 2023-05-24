民進黨立委永和選區結盟無黨籍李正皓 區黨部主任莊銘淵請辭

民進黨在新北市第9選區立委與無黨籍李正皓合作，莊銘淵決定請辭區黨部主任職。（記者翁聿煌攝）

2023/05/24 21:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨主席賴清德24日宣布，新北市第9選區（永和、中和秀安區）立委將與無黨籍政治評論員李正皓合作，原本也在爭取立委提名的永和區後溪里長莊銘淵，宣布辭去主任職，莊銘淵說，自己長期服務民眾、凝聚眾人共識，此屆新北市第九選區立法委員選舉無法自黨內提拔人才參選，致使黨中央與無黨籍人士合作空降第9選區，自己努力不夠，因此決定辭去主任一職。

新北市永和區過去為藍營鐵票區，民進黨2020立委由空降新人蔡沐霖，與總統蔡英文搭配，在永和拿下6萬8千餘票、37.28%的支持率，是歷年來最好的成績，本屆代表綠營參選者，以前議員羅文崇最具實力，但羅文崇表達沒有意願，莊銘淵在地方長期經營，讓長期被當成綠營沙漠的永和區，逐漸有些綠意，民進黨的基層支持者和他都有汗馬功勞。

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在地民進黨人士也認為，全國有許多深藍地區，都是靠著基層憑藉對民主進步的信念，一步一腳印為黨打出天下，也許一次無法勝出，但是唯有不斷的努力，才能拓展支持度，立委提名未考慮基層的心聲，令忠誠支持者覺得心灰意冷。

莊銘淵在臉書PO文，自己擔任民進黨新北市黨部永和區區主任迄今，除了積極培訓地方基層參與里長選舉，也長期服務民眾、凝聚眾人共識，此屆新北市第9選區立法委員選舉無法自黨內提拔人才參選，他決定辭去永和區主任職務。

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