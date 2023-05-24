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    艱困選區第一波名單公布 卓冠廷力挺：年輕世代衝吧！

    民進黨發言人卓冠廷。（圖擷取自卓冠廷臉書）

    民進黨發言人卓冠廷。（圖擷取自卓冠廷臉書）

    2023/05/24 19:22

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨主席賴清德今天公布第一波艱困選區立委提名名單，在新北市徵召吳崢參選中和立委、曾柏瑜出戰大新店，並在永和與無黨籍的李正皓合作。民進黨發言人卓冠廷透過臉書力挺「年輕世代衝刺吧！」並強調，「民主大聯盟」的意義不只是橫向的連結，也是縱向的世代合作。

    卓冠廷指出，這3位優秀的青年，十年來步步成長累積，都是有參選經驗、對公共事務抱有熱忱、熟悉於議題研究、口才又極佳的人才，如果能進入國會，相信能為台灣民主社會做更多的貢獻，在中共不放棄侵略、世界局勢出現嚴峻變化的現在，台灣面臨至關重要的2024大選，必須團結一致對外，相信吳崢、曾柏瑜、李正皓會是絕佳戰友。

    卓冠廷表示，知道曾柏瑜，是因為2014年的318學運，當時我還是國會助理，而曾柏瑜已經在政論節目清楚陳述學生立場，是我的大前輩。學運結束，他挑戰2016新店區立委，也留下深耕。去年，他遞補就職議員，但任期僅有40多天，讓許多人都覺得太可惜。

    他回憶，認識吳崢一開始是因為洪慈庸和林昶佐FreddyLim的關係，而後在選舉過程中多次的交流、互相幫忙，進而真的體認到他對公眾事務的熱情和毅力。從318學運時期就嶄露頭角的他，在多年國會、議會的經歷之下，已經是成熟的政治工作者。

    卓冠廷說，相信李正皓，不僅因為這一兩年時常同台節目，也因為時常交流，知道他的論述、理念，與我們在守護台灣的價值上光譜接近。即便在內政議題上我們私下常激烈辯論意見不合，但對於國際上的台灣利益，我們是同一線。

    卓冠廷強調民主大聯盟的意義不只是橫向的連結，也是縱向的世代合作，很高興看到這幾年不停努力的夥伴有機會一拚立委，請大家總統支持賴清德外，立委也請多多支持吳崢、曾柏瑜、李正皓。

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