李正皓表達參選立委理念 要與民進黨「一起團結台灣」

李正皓競選口號是「永和上新菜」，希望能透過參選，為永和與中和秀安區帶來不同的可能。（李正皓提供）

2023/05/24 16:47

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨主席賴清德今天公布第一波艱困選區立委提名名單，在新北市分別徵召太陽花世代的政治評論員吳崢、前新北市議員曾柏瑜參選中和及大新店，並在永和與無黨籍的李正皓合作，李正皓下午隨即在臉書PO文說明自己的參選理念。

「站出來，就能改變」，政治評論員李正皓表示，去年議員選舉結束後其實已下定決心回歸媒體人的身份，短時間內不去思考參選的事，直到他與民進黨主席賴清德的一次會面，賴清德只關心一件事「如何團結台灣？」並且邀請他一起努力。

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李正皓說，在與賴清德的談話過程中，絕大多數的時間賴清德都在探討一個問題「如何團結台灣？」團結每一份本土力量的台灣才是強韌的台灣，強韌的台灣就能成為強悍的台灣，這種想法也就是此次民進黨提出跨黨派、跨世代、跨領域「民主大聯盟」的雛形。

李正皓說，投入2024年的立委選舉從來不在他的人生選項中，但因為賴清德的邀請，他意識到從1996年3月23日台灣第一次公民直選總統至今，台灣經歷過7次的總統大選，過程中每一任總統都有每一任總統的使命，但從來沒有一次選舉如同2024年的總統大選是如此直接，強烈影響台灣命運與未來的一次選舉。

中國的威脅近在眉睫，時間已經緊迫到甚至無法期待將問題拖到下一任總統來解決，2024年台灣的選擇就是未來10年乃至於百年台灣、印太、世界命運的分叉點，分叉點的抉擇是路線選擇：「我們該壯大自己來避戰？還是用委屈求全來求和？」

李正皓說，許多民生政策上，他當然見解與民進黨不一定完全相同，但這些站在台灣的立場是關起門的事 ；打開門對外，從總統蔡英文到賴清德一路堅持捍衛中華民國、捍衛台灣的方式與態度，與他的價值完全符合，同時也是他認為此時此刻台灣應該要走的路，所以他將以無黨籍的身份與民進黨合作，投入2024年新北市第9選區（永和、中和秀安區）的立委選舉，成為本土力量團結的一份子，與理念相同的夥伴扛起守護台灣、守護國會的一份責任，他不會逃避。

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