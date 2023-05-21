蔡英文就職7周年 陳其邁：讓台灣成為當前世界關鍵字

高雄市長陳其邁（前排左）認為，蔡英文總統（前排右）執政7年，讓台灣成為當前世界關鍵字，重新看見台灣的獨特！（高市府提供）

2023/05/21 09:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕昨天5月20日是蔡英文總統就職7周年，高雄市長陳其邁認為，過去7年2500多個日子，蔡總統一步步踏實改革，讓台灣漸漸與7年前有所不同，「更讓台灣成為當前世界關鍵字，重新看見台灣的獨特」！

陳其邁指出，過去7年，蔡總統從農漁民到國家戰略產業，持續勤奮打拚，全力減輕孩童的托育負擔，健全長輩的健康照護。

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「國防自主」方面，陳其邁說，國艦國造、國機國造、潛艦國造，已不再是遙不可及的夢想；前瞻基礎建設計畫、六大核心戰略產業，更建立起台灣的韌性、帶來更多產業發展。

陳其邁也感謝蔡總統支持高雄，高雄半導體S廊帶的產業園區，每個月都有工廠動工或生產線啟用。未來1至2年，路竹科學園區、橋頭科學園區及楠梓科技產業園區、楠梓產業園區及仁武產業園區這S廊帶的核心區塊，將新增許多優質就業機會。尤其中央核定開闢國道7號、新台17線、捷運黃線、岡山路竹延伸、小港林園捷運、亞灣2.0，更讓投資高雄的廠商吃下定心丸。

陳其邁說，美國眾議院麥卡錫議長形容「當前的台美關係是我一生中最強健時刻」，台灣也在睽違30餘年後，再次有英國前首相來訪。國際咸認蔡總統是最讓人放心的國家領導人，她讓台灣走在正確的道路上，為區域和平繁榮不斷做出貢獻。

回首這7年，陳其邁認為，在全民一起努力下，讓台灣漸漸與7年前有所不同，更讓台灣成為當前世界關鍵字，重新看見台灣的獨特！

陳其邁強調，但還有許多需要努力的地方，對於年輕朋友想要成家的期待，高市府會跟中央持續合作，加速興建與推動社會住宅，搭配包租代管與租金補貼等政策工具，減輕年輕朋友的居住負擔。

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