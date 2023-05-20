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    蔡英文揭國家領導人「5大特質」 肯定賴清德都具備

    蔡英文盤點，下任總統要有維持對外政策穩定、溝通能力、與國際共享價值並參與實踐、有強烈自我防衛意志、組織領導國安團隊等條件。（記者叢昌瑾攝）

    蔡英文盤點，下任總統要有維持對外政策穩定、溝通能力、與國際共享價值並參與實踐、有強烈自我防衛意志、組織領導國安團隊等條件。（記者叢昌瑾攝）

    2023/05/20 13:07

    〔記者陳政宇／台北報導〕2024總統人選條件備受關注，總統蔡英文今（20）日在執政7週年記者會上盤點，下任總統要有維持對外政策穩定、溝通能力、與國際共享價值並參與實踐、有強烈自我防衛意志、組織領導國安團隊等條件，代表民進黨角逐大位的副總統賴清德具備這樣的條件。

    總統蔡英文今日上午主持「執政7年，重新定義台灣，讓世界重新看見台灣」記者會，並回答媒體提問，與會者包括副總統賴清德、總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺、張惇涵、發言人林聿禪、Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。

    有媒體詢問，下一任總統應具備哪些特質？蔡英文回應，當前面臨挑戰都是國際級的，下一任總統要有一定能力處理國際事務，就她來看，台灣的領導人在處理國際事務時候要有幾項必要的體認跟特質：第一，有能力在國內意見分歧中跟國際變局中，維持對外政策的穩定，有政策穩定性才會有國際信賴。

    她續指，第二，要有一定溝通能力，包括外交場域的溝通，甚至跟人民溝通都很重要；第三，就是可以跟國際共享價值，並積極參與價值的實踐；第四，必須有強烈自我防衛的意志，讓台灣有足夠防衛自己的能力；第五，要有能力組織跟領導專業國安團隊，需要很多有經驗跟戰略思考的人共同加入。

    至於，賴清德是否符合這樣的特質？蔡英文表示，賴清德在地方、中央歷練過多個重要職務，過去幾年在國安團隊，都有相當經驗，剛剛講領導人特質，她認為賴清德具備相當程度的條件。根據她與賴清德經常共事的經驗，賴有很多特質適合擔任國家領導人，希望能多展現特質，這是社會所需要看到的，透過選舉讓大家可以感受。

    另有媒體追問，蔡英文被視為民進黨最會選舉的人，如何把經驗傳承給賴清德？她笑稱，「說我最懂選舉這件事情，社會會有很大分歧」，她選過3次總統，過程中有很多人共同協力以及支持，自己心裡充滿感激，3次選舉過程累積了相當的團隊經驗，很大程度轉換成執政基礎，執政過程中也一直累積，找更多人共同努力，讓國政做得更好。

    不過，蔡英文坦言，她作為現任總統，想告訴大家一件事，「做總統是不能被教的，而是要展現自我能力，以及跟社會大眾的共鳴，這才是重點」。

    副總統賴清德。（記者叢昌瑾攝）

    副總統賴清德。（記者叢昌瑾攝）

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