為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    多管齊下抑制高房價 蔡英文：居住正義仍有很長一段路要走

    蔡英文坦言，居住正義還有很長一段路要走，政府會提出更多面向做法因應。（記者叢昌瑾攝）

    蔡英文坦言，居住正義還有很長一段路要走，政府會提出更多面向做法因應。（記者叢昌瑾攝）

    2023/05/20 13:59

    〔記者陳政宇／台北報導〕房價議題備受討論，總統蔡英文今（20）日在執政7週年記者會上指出，高房價確實是難題，政府多管齊下，除立法限制囤屋等炒作行為，也透過政策規劃讓人口分散，並持續落實社會住宅政策、推出租金補貼，儘管居住正義還有很長一段路要走，但政府不會停止努力，將提出更多面向做法減輕人民負擔。

    內政部長林右昌日前表示，現在年輕人買不起房並非真的買不起，「而是沒有規劃，或是因為想買的地點、區位價格太高」，引發討論。

    對於房價議題，蔡英文今日坦言，高房價確實是很多人的難題，政府一直堅持健全房地產市場、安定居住者權益，多管齊下透過立法限制囤屋等炒作，並推出通勤月票補助，降低通勤者交通負擔，擴大居住點的選擇，讓都會區減壓、房價也能受到一定程度抑制。

    她說，政府在產業政策規劃時也注意到，產業均衡發展能讓人口不再只聚集於都會區，對於房價抑制也有一定幫助。

    針對8年20萬戶社會住宅的承諾，蔡英文說，供給面上，社宅政策包含直接興建12萬戶，以及包租代管部分，在解決初期許多法規建置狀況後，不論中央還是地方，在經驗累積情況下，社宅整體的興建速度會越來越快，預計到2024年底，興建完成、興建中，以及已發包部分將可達成目標。

    她指出，社會住宅需要長時間累積，各國皆是如此，當達到一定程度時，對房價可以產生一定抑制效果，因此要持續找尋更多可以開發社宅的地點跟機會；未來也希望提供一些平價住宅的選項。

    蔡英文並強調，政府也從需求面減輕租屋者負擔，因此推出租金補貼以及房貸支持方案，舒緩年輕人與弱勢族群的負擔。居住正義還有很長一段路要走，不敢說已經達成目標，政府不會停止努力，而是會陸續提出更多面向做法，減輕民眾負擔。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    被問「妳是大小姐嗎？」蔡英文：沒有聽郭董這樣說過
    2023/05/20 12:09

    被問「妳是大小姐嗎？」蔡英文：沒有聽郭董這樣說過
    執政7週年談話全文一次看 蔡總統：我們重新定義台灣
    2023/05/20 10:51

    執政7週年談話全文一次看 蔡總統：我們重新定義台灣

    升息末端雙收益組合
    任期剩一年 蔡英文今說明執政團隊未來目標
    2023/05/20 05:30

    任期剩一年 蔡英文今說明執政團隊未來目標
    蔡政府執政7年 時力批以冷冰冰經濟數據營造粉紅泡泡
    2023/05/19 16:26

    蔡政府執政7年 時力批以冷冰冰經濟數據營造粉紅泡泡
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播