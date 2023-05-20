多管齊下抑制高房價 蔡英文：居住正義仍有很長一段路要走

蔡英文坦言，居住正義還有很長一段路要走，政府會提出更多面向做法因應。（記者叢昌瑾攝）

2023/05/20 13:59

〔記者陳政宇／台北報導〕房價議題備受討論，總統蔡英文今（20）日在執政7週年記者會上指出，高房價確實是難題，政府多管齊下，除立法限制囤屋等炒作行為，也透過政策規劃讓人口分散，並持續落實社會住宅政策、推出租金補貼，儘管居住正義還有很長一段路要走，但政府不會停止努力，將提出更多面向做法減輕人民負擔。

內政部長林右昌日前表示，現在年輕人買不起房並非真的買不起，「而是沒有規劃，或是因為想買的地點、區位價格太高」，引發討論。

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對於房價議題，蔡英文今日坦言，高房價確實是很多人的難題，政府一直堅持健全房地產市場、安定居住者權益，多管齊下透過立法限制囤屋等炒作，並推出通勤月票補助，降低通勤者交通負擔，擴大居住點的選擇，讓都會區減壓、房價也能受到一定程度抑制。

她說，政府在產業政策規劃時也注意到，產業均衡發展能讓人口不再只聚集於都會區，對於房價抑制也有一定幫助。

針對8年20萬戶社會住宅的承諾，蔡英文說，供給面上，社宅政策包含直接興建12萬戶，以及包租代管部分，在解決初期許多法規建置狀況後，不論中央還是地方，在經驗累積情況下，社宅整體的興建速度會越來越快，預計到2024年底，興建完成、興建中，以及已發包部分將可達成目標。

她指出，社會住宅需要長時間累積，各國皆是如此，當達到一定程度時，對房價可以產生一定抑制效果，因此要持續找尋更多可以開發社宅的地點跟機會；未來也希望提供一些平價住宅的選項。

蔡英文並強調，政府也從需求面減輕租屋者負擔，因此推出租金補貼以及房貸支持方案，舒緩年輕人與弱勢族群的負擔。居住正義還有很長一段路要走，不敢說已經達成目標，政府不會停止努力，而是會陸續提出更多面向做法，減輕民眾負擔。

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