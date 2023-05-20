就職7週年談話 蔡總統：和平是兩岸唯一選項、維持現狀是最大公約數

總統蔡英文今（20）日召開執政7週年記者會。（記者叢昌瑾攝）

2023/05/20 10:31

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執政7週年談話全文一次看 蔡英文：我們重新定義台灣

〔記者陳政宇／台北報導〕總統蔡英文今（20）日召開執政7週年記者會，她強調，台灣會與全球民主國家和社群站在一起，共同合作化解風險，必須以全球視野來處理兩岸關係，「和平是兩岸間的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰」。

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蔡英文今日上午在總統府大禮堂主持「執政七年，重新定義台灣，讓世界重新看見台灣」記者會，出席人員包括副總統賴清德，總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺、張惇涵，與發言人林聿禪、Kolas Yotaka等人。

蔡總統：2件事是重中之重 維持台海和平、供應鏈關鍵地位

蔡英文表示，除了顧好經濟民生，關於擘畫台灣的未來，有兩件事情是重中之重。第一，維持台灣在全球供應鏈的關鍵地位，第二，維持台海和平穩定的現狀。

她說，台灣雖然身處風險中，卻絕對不是風險製造者，我們是負責任的風險管控者，台灣會跟全球的民主國家和社群站在一起，共同合作化解風險。

「台灣已經是當前世界的關鍵字」，蔡英文指出，台海議題早已從兩岸、區域的層次，成為攸關全球安全及國際繁榮的焦點，全世界都是利害關係者。因此，除了既有的基礎之外，我們也必須以全球的視野，來處理兩岸關係。

現在，全球的共識很清楚，就是台海議題必須和平解決，戰爭不是選項，任何一方都不能以非和平的方式片面改變現狀。

蔡英文說，從她執政以來，政府的立場很堅定，政府信守承諾維持現狀，致力台海的和平穩定；堅守「四個堅持」，保障2300萬台灣人民共同的利益和福祉，「我們不挑釁、不冒進，也絕不會在壓力底下屈服」。

她表示，致力維持現狀，避免衝突發生，以對等的對話化解兩岸分歧，促進健康有序的交流。這既是台灣不分黨派的共同責任，也是兩岸的共同責任，更是區域各國及全球民主國家的共同期待。和平是兩岸間的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰。

她並呼籲，現在是國際社會對台灣最重視、最友好的歷史時刻。所以朝野政黨必須團結合作，我們對內可以因為民主選舉而競爭，但對外一定要共同守護中華民國台灣。台灣的民主不是從天而降，和平也從不是靠卑躬屈膝得來。要再次強調，要維護和平必須先強大自己，我們越團結，就越安全；台灣越安全，世界就越安全。

此外，蔡英文特別引述，日前在中捷事故不幸過世的人權學者林淑雅曾在參與起草的宣言寫下一段話，「我們在母親土地上自己決定想要什麼樣的國家，並積極改造它，這是尊嚴」，她說，這段深刻的話，應該要被牢牢記住。

總統蔡英文今日上午在總統府大禮堂主持「執政七年，重新定義台灣，讓世界重新看見台灣」記者會。（記者叢昌瑾攝）

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