檢控不明財產近8千萬 林姿妙稱帳戶正當正常、法院會還清白

宜蘭地院開庭審理特殊洗錢與財產來源不明案，林姿妙（中）到院報到。（記者游明金攝）

2023/03/14 10:18

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭地方法院審理縣長林姿妙涉嫌貪污等案，今天上午針對財產來源不明與特殊洗錢罪繼續開庭，林被檢方指控洗錢，不明財產近8000萬元，林姿妙在開庭前受訪說，她的銀行帳戶都是正當正常的，法官會還她清白。至於法院昨天審理貪污相關案件列出7大爭點，林姿妙指出，人在做、天在看，她正正當當、坦坦蕩蕩。

林姿妙今天主持全國原住民運動會授旗典禮，在參加縣務會議前受訪，媒體問連續兩天開庭會不會很辛苦，她說：「不會啊！」她正正當當、坦坦蕩蕩，她很認真努力，工作很重要。

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宜蘭縣長林姿妙涉貪污弊案，宜蘭地方法院昨召開第2次準備程序庭，院檢律確認7大爭點釐清。包括林姿妙是否知道1558農地土方流向證明造假？是否知道該地未在2016年改正完成，並同意撤銷列管，免課土增稅？是否因免課土增稅，讓陳正勳應允無償提供98地號用地給林姿妙，作為韓國瑜競總使用？

另，林姿妙是否知悉跨局處討論1558農地會議等事？1558地號未撤銷列管前，是否得認定農用而核發農地證明，而未撤銷列管前，能否以該土地農用為由，不予課徵土增稅等等？

林姿妙昨天開庭前抨擊檢廉不當取供、編故事污衊，今天的回應與說法顯得低調許多。

至於今天審理重點特殊洗錢與財產來源不明罪，林姿妙被檢方指控洗錢，不明財產近8000萬元。林姿妙到法院受訪說，就是坦坦蕩蕩、人在做天在看，她是正正當當，銀行帳戶都是正當正常的，法院會還她清白。

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