林姿妙涉貪案開庭 黃國昌PO文質疑林要繼續踐踏法治嗎？

林姿妙涉貪案開庭，前立委黃國昌（如圖）旁聽後PO文質疑林要繼續踐踏法治嗎？（記者江志雄攝）

2023/03/13 16:35

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭地方法院今天上午第二度召開林姿妙涉貪弊案準備程序庭，前立委黃國昌再度到場旁聽，下午以「林姿妙要繼續踐踏法治嗎？」為題，質疑林設法在貪瀆案中脫身，就改變既有農地管理規範與土增稅核課程序嗎？

黃國昌在文中表示，林姿妙庭上答辯，基本上維持「我不知道」、「與我無關」主軸，並無新意，比較讓他意外的，是林姿妙與先前在檢察官前自白認罪的前縣府建設處長吳朝琴（嗣後在法院審判中翻供）提出新的防禦，即「即使沒有解除列管，也可以發出農地農用證明並免徵土地增值稅」。

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文中又指出，從辯護人角度而言，為當事人提出所有可能爭取無罪判決的防禦，這個可以理解，也無可厚非，不過，從林姿妙角度觀之，事情就沒有這麼單純。

最根本質問是，林姿妙為了設法在貪瀆案中脫身，就改變（甚或可以說是扭曲）既有農地管理規範與土增稅核課程序嗎？一塊先前因違規遭列管農地，林姿妙要代表宜蘭縣改變既有規範，改採「即使沒有解除列管，也可申請核發農地農用證明並免徵土地增值稅」立場嗎？

如果是這樣，不僅茲事體大，影響深遠，更對過去因沒有解除列管而必須繳納土地增值稅的地主情何以堪？更嚴重的是，因縣長個人案件，扭曲農地既有規範的解釋與執行，便侵蝕「法治」的基本精神。為了自身脫罪，扭曲法治、因人設事至如此田地，讓人無法苟同。

貼文PO出後，網友留言回應，「宜蘭人就愛這一味」、「她一樣選上啊，真奇怪，怪事年年有，去年特別多」、「難免要打國民黨做做樣子，姿妙辛苦了」。

黃國昌以「林姿妙要繼續踐踏法治嗎？」為題，在個人臉書發文。（圖擷取自黃國昌臉書）

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