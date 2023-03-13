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    林姿妙涉貪案庭外批檢廉開庭不語 民進黨團：看到法官心虛嗎？

    林姿妙涉貪案，庭外批檢廉，開庭未發一語，民進黨團總召陳俊宇質疑，看到法官心虛嗎？（讀者提供）

    林姿妙涉貪案，庭外批檢廉，開庭未發一語，民進黨團總召陳俊宇質疑，看到法官心虛嗎？（讀者提供）

    2023/03/13 16:14

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪污等四案，宜蘭地方法院今召開第二次準備程序庭，林姿妙出庭前受訪，指遭人污衊，批檢廉不當訊問不當取供，她無所畏懼坦蕩蕩。但法院開庭時，林姿妙卻未發一語，形成強烈對比。民進黨議會黨團總召陳俊宇質疑，林姿妙開庭前推卸責任、抹黑檢廉，開庭時看到法官就心虛，不敢講一句話。

    宜蘭縣長林姿妙涉貪污、財產來源不明、特殊洗錢與偽造文書等四案，宜蘭地方法院召開第二次準備程序庭，林姿妙出庭前受訪時說，她理直氣壯沒有做壞事，也無所畏懼，法律會還她公道。

    林姿妙還批檢廉不當訊問、不當取供，長期監聽電話，編故事污衊，此舉目的是要影響選舉，讓她無法當選。但林姿妙在開庭時，未發一語，全交由辯護律師發言，形成強烈對比。

    陳俊宇質疑，法院要開第二次準備庭，由此可見，相關弊案相當複雜，才有必要開第二次準備庭，林姿妙到達法院當下，對媒體說被不當取供，批評檢廉，希望林姿妙要像自己以前所說的「坦然面對」，而不是一直對檢廉潑髒水，打烏賊戰，選舉選完了，請林姿妙不要再做政治操作。

    陳俊宇指出，開庭時，林姿妙不敢說話，是看到法官心虛，還是案情過於複雜，她沒辦法、也不會回答，當然委託律師說明是她的權利，但縣民還是希望聽聽縣長說清楚、講明白，林姿妙應該要交代清楚。

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