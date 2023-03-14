高虹安唱五月天歌曲宣傳反詐挨批恐侵權 警方︰已暫停播放
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安近期錄製警察局反詐宣導，輕唱五月天的「突然好想你」歌曲，並隨市區垃圾車路線播放，結果引發正反兩極反應，市議員劉康彥則嚴肅提醒高虹安及警方，高虹安公然演唱歌曲並強力在公開場合播放，是否有取得五月天所屬相信音樂公司的授權，此舉恐觸犯著作權法，而執法的警察局竟知法觸法？更酸高當市長後，爭議不斷，不見對市政有何作為。
新竹市警方表示，五月天所屬的相信音樂公司獲悉此事後，昨天已主動聯繫市府與和警察局，包括高虹安輕唱的歌在哪些垃圾車經過的路段播放，播放次數等，已請警方提供及填寫相關播放紀錄表格，後續會進行版權授權等細節。
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警方表示，原請高虹安錄歌是希望由地方首長帶頭加強市民反詐意識，沒想到引起風波，警方目前已暫停此反詐歌曲的播放，如果討論後確實不妥，將不再播放，會恢復其他的防詐宣傳。
劉康彥在臉書發文稱，地方首長用垃圾車做政策宣導不是什麼新鮮事。但市民反感和疑惑的是「高虹安當市長後，究竟做了什麼？」劉康彥說，高想塑造揭弊女神的形象，卻是炒短線、手段粗暴的政治清算；學區劃分和空橋兩大難題，端出來的解方和支持者的期待有一定落差；身旁大將爆偷情黯然下台，即將走馬上任的社會處長又被民團評為不適任，高虹安的用人屢被質疑。
此次高虹安用唱歌進行反詐宣導，突顯個人很會唱歌特色，結果踢到鐵板，他認為高及警方要嚴肅面對的是「版權問題」。並提到新竹市政府有沒有向「中華音樂著作權協會」申請公開播放？高重製五月天的歌曲，再透過垃圾車播放，但五月天所屬的「相信音樂」並不對外授權任何的翻唱詞曲重製，高虹安不但重製，還放在網路提供下載，這都是錯誤示範，建議高虹安或是警方還是重新錄一個宣導版本較適切。
市議員陳建名則批，高上任後有如上綜藝節目、帶著秘書們四處挖洞，尋找大秘寶，卻對市政沒方針、不用心。
陳建名說，他參加市議會本屆第3次臨時會程序委員會時，提出在經過公聽會搜集民眾意見後，市府應針對竹市學區劃分、關埔地區空橋在此次臨時會中排定專案報告議程。
他認為，對市府來說，這是個機會，讓市府把目前蒐集到的意見彙整，未來的規劃方向說清楚，但市府卻回答評估在本次臨時會前市府來不及完成簡報作業，希望排到再下一次會議議程。
陳建名說，這是因高對市政的不用心。市民期待市府著手進行的工作有很多，最基本的市容景觀維護作業、被解約的停車場工程、休憩綠地擴建和輕軌、通學步道、市民活動中心，當然還有家長關心的全市學區檢討劃分和關埔空橋。
他說，高上任至今，看不到市府對福國利民的建設或措施用心，只有每天搞政治。