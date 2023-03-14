高虹安唱五月天歌曲宣傳反詐挨批恐侵權 警方︰已暫停播放

新竹市長高虹安唱五月天歌曲隨垃圾車反詐宣傳恐侵犯版權？新竹市綠營議員劉康彥酸高上任後依然爭議不斷。（記者洪美秀攝）

2023/03/14 10:37

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安近期錄製警察局反詐宣導，輕唱五月天的「突然好想你」歌曲，並隨市區垃圾車路線播放，結果引發正反兩極反應，市議員劉康彥則嚴肅提醒高虹安及警方，高虹安公然演唱歌曲並強力在公開場合播放，是否有取得五月天所屬相信音樂公司的授權，此舉恐觸犯著作權法，而執法的警察局竟知法觸法？更酸高當市長後，爭議不斷，不見對市政有何作為。

新竹市警方表示，五月天所屬的相信音樂公司獲悉此事後，昨天已主動聯繫市府與和警察局，包括高虹安輕唱的歌在哪些垃圾車經過的路段播放，播放次數等，已請警方提供及填寫相關播放紀錄表格，後續會進行版權授權等細節。

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警方表示，原請高虹安錄歌是希望由地方首長帶頭加強市民反詐意識，沒想到引起風波，警方目前已暫停此反詐歌曲的播放，如果討論後確實不妥，將不再播放，會恢復其他的防詐宣傳。

劉康彥在臉書發文稱，地方首長用垃圾車做政策宣導不是什麼新鮮事。但市民反感和疑惑的是「高虹安當市長後，究竟做了什麼？」劉康彥說，高想塑造揭弊女神的形象，卻是炒短線、手段粗暴的政治清算；學區劃分和空橋兩大難題，端出來的解方和支持者的期待有一定落差；身旁大將爆偷情黯然下台，即將走馬上任的社會處長又被民團評為不適任，高虹安的用人屢被質疑。

此次高虹安用唱歌進行反詐宣導，突顯個人很會唱歌特色，結果踢到鐵板，他認為高及警方要嚴肅面對的是「版權問題」。並提到新竹市政府有沒有向「中華音樂著作權協會」申請公開播放？高重製五月天的歌曲，再透過垃圾車播放，但五月天所屬的「相信音樂」並不對外授權任何的翻唱詞曲重製，高虹安不但重製，還放在網路提供下載，這都是錯誤示範，建議高虹安或是警方還是重新錄一個宣導版本較適切。

市議員陳建名則批，高上任後有如上綜藝節目、帶著秘書們四處挖洞，尋找大秘寶，卻對市政沒方針、不用心。

陳建名說，他參加市議會本屆第3次臨時會程序委員會時，提出在經過公聽會搜集民眾意見後，市府應針對竹市學區劃分、關埔地區空橋在此次臨時會中排定專案報告議程。

他認為，對市府來說，這是個機會，讓市府把目前蒐集到的意見彙整，未來的規劃方向說清楚，但市府卻回答評估在本次臨時會前市府來不及完成簡報作業，希望排到再下一次會議議程。

陳建名說，這是因高對市政的不用心。市民期待市府著手進行的工作有很多，最基本的市容景觀維護作業、被解約的停車場工程、休憩綠地擴建和輕軌、通學步道、市民活動中心，當然還有家長關心的全市學區檢討劃分和關埔空橋。

他說，高上任至今，看不到市府對福國利民的建設或措施用心，只有每天搞政治。

新竹市長高虹安唱五月天的歌曲隨垃圾車在市區進行反詐宣傳恐觸版權，新竹市警方即日起暫不再播放。（市府提供）

新竹市長高虹安唱歌錄反詐宣傳惹議，新竹市議員陳建名批高搞綜藝，對市政不用心。（資料照）

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