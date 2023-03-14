高虹安只顧唱歌？公園髒亂市容變調 議員：城市光榮感崩壞

酸高虹安只顧唱歌、荒於市政推動與維護？新竹市前市議員李妍慧也以長和公園為例，最近的公園是落葉滿地及髒亂，且市區市容變調、整個城市的光榮感也在崩壞中。（李妍慧提供）

2023/03/14 09:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員劉彥伶及前市議員李妍慧痛批市長高虹安無心市政，就職即將百日，卻一事無成，近期市民臉書社群瘋傳市容變調及公園髒亂、草皮枯死、落葉滿地等慘狀，高虹安卻只顧著唱歌、荒於市政推動與維護。對此，市府強調是因適逢季節強風造成葉片大量飄落、低溫造成草皮枯黃，相關人員都按照慣例維護。

劉彥伶說，近期不少市民在臉書社團貼文抱怨，社區周遭公園環境維護品質嚴重下滑，落葉、水溝堵塞、環境髒亂、南寮波光市集周遭違規停車亂象叢生等，高虹安就職即將百日，思維仍著重網路聲量與形象，甚至透過環保局垃圾車放送自己的歌聲，都顯示高虹安無心市政。

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劉彥伶指出，市民反映已有很長一段時間，現在各公園讓人感覺陰暗、髒亂、設施維護品質低落、對長輩與親子極不友善，甚至成為都市治安死角。她舉關新公園為例，開闊草皮綠地如今卻變成光禿禿、了無生意的黃土公園，突顯高虹安上任至今，市府機器的螺絲嚴重鬆動，讓市民對高虹安市府從期望到失望。

李妍慧：城市向上提升難、向下墜落卻很快

李妍慧也在臉書發文稱，一座城市要向上提升很難，向下墜落卻很快，且無聲息，不少市民感覺竹市慢慢回到往日昏黃的歷史光線中，看到過去幾年積極向上提升的城市美學、公共建設、以及公民文化，正在崩壞中。

當城市光榮感、身為新竹人的驕傲隨著落葉滿地的畫面，市民不只對市府團隊執行力跟行政效能的打擊，更是新竹人對自身城市形象觀感的重挫，從護城河、民族公園、東門城圓環 、長和公園、隆恩圳、關新公園、南寮漁港 公園髒亂，交通失序，違停亂象，落葉滿地，對照最近高虹安獻聲垃圾車收垃圾播放曲引發熱議情形。期望高市府早日回歸市政工作，強化行政管理跟城市建設。

對此，市府發布新聞稿指出，針對議員及民眾在社群平台表示落葉過多，公園市容3個月內衰退情形，城銷處稱是因近日適逢季節強風造成葉片大量飄落、低溫造成草皮枯黃，相關人員都有按照慣例進行維護，未來城銷處會再加強清潔及澆灌草皮，若發現髒亂處可通報市民專線1999。

酸高虹安只顧唱歌、荒於市政推動與維護？新竹市議員劉彥伶舉關新公園為例，原本是綠油油的草皮如今已變枯黃的黃土區，市區市容變調、整個城市的光榮感也在崩壞中。（劉彥伶提供）

酸高虹安只顧唱歌、荒於市政推動與維護？新竹市前市議員李妍慧也以市區市容變調、整個城市的光榮感也在崩壞中。（李妍慧提供）

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