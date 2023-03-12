新竹市垃圾車播高虹安唱歌 市民反應「很兩極」

新竹市警局邀市長高虹安（左一）獻聲錄音宣導反詐騙，還在垃圾車上沿路播放，卻引發市民正反兩極評論。（圖擷取自新竹市警局刑警大隊臉書）

2023/03/12 12:50

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市的垃圾車、里民辦公室和市場都成了市長高虹安的專屬演唱舞台？新竹市警察局近期宣導反詐騙，特邀高虹安獻聲，唱五月天的歌曲，結果引發正反兩極評價，有人說市長歌聲不錯，但有的說根本不知道垃圾車要來，還有的則稱高虹安拿公款玩樂唱歌不做正事，反應兩極。

「最怕空氣突然安靜，最怕朋友突然的關心……。」新竹市環保局最近的垃圾車聲音不再播放大家耳熟能詳的〈給愛麗絲〉或〈少女的祈禱〉音樂，而是高虹安演唱五月天的歌曲〈突然好想你〉，隨歌聲後則是反詐騙的宣導，提醒市民朋友慎防各種詐騙手法。

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這是高虹安近期與新竹市警局局長張素菱聯手獻「聲」，就不同類型的詐騙手法，錄製提醒式短語5則，並由高虹安指示環保局，利用轄內垃圾車出勤時段推播，進行反詐意識宣導。

不過，這樣的做法卻引發民眾反應兩極，有的認為根本無效，還可能錯過倒垃圾的時段，有的則批高習慣拿公款吃喝玩樂，不做正事，市政建設一事無成。

有的則給予正面肯定，認為有達到宣導提醒作用，肯定首長帶頭宣導，有的稱市長的歌聲還不錯。網友的反應很兩極。

高虹安的反詐宣導歌聲3月9日起，在竹市垃圾車定點出勤時段，以及各大賣場、宮廟、健身中心、商家等強力放送。

警察局表示，詐騙集團多利用人性貪婪或恐懼等情緒因素進行詐騙，因此藉由市民日常會到訪的處所，如至賣場購物時、丟垃圾時、至里民中心與鄉親聊天時及至廟宇參拜時宣導「反詐資訊」，如同打疫苗般，希望讓市民對「詐騙手法」產生足夠的免疫力。

警察局指出，「反詐騙音檔」共9則，可在警察局刑事警察大隊臉書粉絲專頁下載。

新竹市垃圾車播放市長高虹安的歌聲來宣導反詐，由警察局主導邀高虹安獻聲錄製播放，卻引發市民正反兩極評論。（照片由新竹市警局提供）

新竹市警局宣導反詐騙，邀市長高虹安（右二）獻聲錄音，還在垃圾車上沿路播放，卻引發市民正反兩極評論。（照片由新竹市警局提供）

新竹市警局宣導反詐騙，邀市長高虹安獻聲錄音，還在垃圾車上沿路播放，卻引發市民正反兩極評論。（照片由新竹市警局提供）

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