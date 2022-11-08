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    首頁　>　政治

    吳怡農南投輔選 力推擴大青年參政

    前民進黨台北市黨部主委吳怡農（中）今天下午陪同南投縣長候選人蔡培慧（左）車隊掃街拜票。（記者佟振國攝）

    前民進黨台北市黨部主委吳怡農（中）今天下午陪同南投縣長候選人蔡培慧（左）車隊掃街拜票。（記者佟振國攝）

    2022/11/08 17:35

    〔記者佟振國／南投報導〕前民進黨台北市黨部主委吳怡農今天下午至南投縣，陪同縣長候選人蔡培慧車隊掃街拜票，吳怡農稱讚蔡培慧總是為南投默默服務，這才是鄉親期待的政治，希望更多人來影響政治的方向，就必須擴大政治參與，鼓勵青年返鄉投票之外，18歲公民權修憲案也一定要過關，代表台灣可以跟上國際潮流，讓民主制度更公平、正義，相信更多人參與政治、成為選民，民主文化與選舉風氣才能改革進步。

    選戰剩下倒數18天，各政黨也全力動員，前民進黨台北市黨部主委吳怡農上午前進雲林輔選，下午又轉往南投合體縣長候選人蔡培慧、草屯鎮長候選人曾煌棊及多位議員候選人，進行車隊掃街拜票，正巧新北市長侯友宜也到南投為國民黨縣長候選人許淑華造勢，2人打對台。

    蔡培慧則向侯友宜喊話，一定要告訴縣長林明溱、許淑華「黑道治縣」是什麼意思，以及要如何防堵黑金結構。蔡培慧表示，政治應該是全民參與以及不同專業的投入，因此南投要更好、南投要改變，就需要全民投入，一起努力。

    吳怡農也說，大家都期待民主制度是更好的、健康的、正向的，不希望去扭曲、攻擊、對立、更不要仇恨，但現在太多的政治操作都在玩這一套，因此期待看到政治人物能為民眾服務，而不是將公職當作是家族企業經營，而蔡培慧總是默默為南投服務，才是大家期待的政治。

    吳怡農表示，如何讓更多人來影響政治的方向，就是擴大政治參與，除了青年一定要返鄉投票，18歲公民權修憲案也一定要過關，然而憲政史上首次修憲案公民複決程序門檻相當高，需要大約1000萬人出來同意才能過關，其意義是台灣終於跟上民主國家與世界潮流，透過公民義務、權利的推動讓民主制度更公平、正義，而且擴大青年參與政治、成為選民，相信民主文化與選舉風氣會變得更好。

    蔡培慧、吳怡農共推擴大青年參政，呼籲民眾支持18歲公民修憲複決要過關。（記者佟振國攝）

    蔡培慧、吳怡農共推擴大青年參政，呼籲民眾支持18歲公民修憲複決要過關。（記者佟振國攝）

    吳怡農（右）到南投縣草屯鎮為縣長候選人蔡培慧（中）、草屯鎮長候選人曾煌棊（左）輔選。（記者佟振國攝）

    吳怡農（右）到南投縣草屯鎮為縣長候選人蔡培慧（中）、草屯鎮長候選人曾煌棊（左）輔選。（記者佟振國攝）

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