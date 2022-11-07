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    首頁　>　政治

    南投藍軍昨成立體育後援會 許淑華推「體育3動」政見

    南投縣議會副議長潘一全（中）推崇國民黨南投縣長候選人許淑華（左）對體育發展的努力。（圖由許淑華競總提供）

    南投縣議會副議長潘一全（中）推崇國民黨南投縣長候選人許淑華（左）對體育發展的努力。（圖由許淑華競總提供）

    2022/11/07 15:26

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣長選舉進入肉搏戰，民進黨縣長候選人蔡培慧與國民黨縣長候選人許淑華兩大陣營，連後援會也要互尬、比拼，不讓「百工百業挺蔡培慧」後援會專美於前，昨（6）日許淑華晚也成立體育後援會，並推出「啟動、推動、帶動」的體育3動政見，盼獲鄉親認同與支持。

    南投縣議會副議長也是體育會榮譽理事長的潘一全表示，許淑華曾擔任中華民國縣市體育聯合總會的副會長，現在是南投縣跆拳道委員會的主任委員，對於推動體育一向不遺餘力，所以縣體育會理事長羅俞欣及縣內46個單項運動委員會主委也都到場力挺。

    許淑華指出，所謂「體育3動」即是先「啟動南投體育布局」，將再造體育運動組織之發展與功能發揮，以開創南投體育運動發展新局，同時設立體育運動發展基金會，將體育運動產業企業化。

    其次，「推動南投體育發展」，縣府將積極爭取申辦全國運動會或舉辦國際體育賽事，推廣南投體育的發展，並設立全民體育運動中心，使得南投民眾有優質的運動場所。

    第3則是「帶動南投特色運動」，將現有菁英運動計畫持續拓展，善用南投縣特有的水域及森林，推動水域、森活高地極限等運動計畫，以此3大主軸，為南投體育創造更好的蓬勃發展。（15:31更新）

    國民黨南投縣長候選人許淑華（前排右5）成立體育後援會後與大家開心合照。（圖由許淑華競總提供）

    國民黨南投縣長候選人許淑華（前排右5）成立體育後援會後與大家開心合照。（圖由許淑華競總提供）

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