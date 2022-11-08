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    首頁　>　政治

    許淑華重申不辭立委 除非蔡其昌先做表率

    年底九合一選舉進入最後衝刺階段，國民黨南投縣長候選人許淑華8日表明不辭立委。（記者張協昇攝）

    年底九合一選舉進入最後衝刺階段，國民黨南投縣長候選人許淑華8日表明不辭立委。（記者張協昇攝）

    2022/11/08 14:23

    〔記者張協昇／南投報導〕年底九合一選舉進入最後衝刺階段，國民黨縣長候選人許淑華8日被媒體問及是否辭立委專心投入選戰時表示，由於仍有許多選民請託案件持續進行，仍將以立委職務繼續協助地方政府爭取建設及做好為民服務工作，惟她也指出若參選台中市長的立法院副院長蔡其昌先做表率，願意辭立委，其他參選縣市長的立委也會跟進。

    南投縣長選舉，民進黨縣長候選人蔡培慧，早在今年3月民進黨召開中執會通過徵召蔡培慧參選南投縣長後，蔡培慧即請辭行政院中部聯合服務中心執行長一職，全心全意投人選戰。當時，許淑華被媒體問及是否比照蔡培慧辭立委時則說，暫不請辭立委，她不會捨棄任何為南投縣民爭取福利與建設的機會，盼以君子之爭為南投發展努力。

    許淑華今參加南投縣政府舉辦的南基醫院擴建案記者會，會後再度被媒體被問及是否辭立委專心投入選戰時表示，由於她目前的職務，仍有許多選民請託案件持續進行，像上週即邀請交通委員會到南投考察日月潭提升計畫，因此她仍將按照自己的選戰節奏，秉持一開始即說明的原則，繼續以立委職務協助地方政府爭取建設及做好為民服務工作。

    惟媒體追問若不辭立委，會不會擔心成為攻擊目標?許淑華話鋒一轉指出，那要先問問擔任立法院副院長的民進黨的台中市長候選人蔡其昌，是否願意辭立委，若蔡其昌能先做表率，其他參選縣市長的立委也會跟進。

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