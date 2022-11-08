南投縣府強拆「黑道治縣」布條 蔡培慧競總質疑林明溱、許淑華對號入座

蔡培慧競選總部發言人陳紀衡（左2）指控南投縣政府環保局強拆「黑道治縣」布條，已淪為國民黨縣長候選人許淑華的競選團隊及打手。（記者佟振國攝）

2022/11/08 13:49

〔記者佟振國／南投報導〕針對南投縣政府環保局強拆民進黨縣長候選人蔡培慧南投升級後援會的「黑道治縣，你甘願嗎？」競選布條，蔡培慧競選總部今天召開記者會，痛批縣府成為國民黨縣長候選人許淑華的競選團隊及打手，並質疑縣長林明溱、許淑華是對號入座，否則為何急於強拆布條？許淑華則回批對手是「做賊喊抓賊」，縣府是依法拆除沒有署名的布條，呼籲縣民支持縣府依法行政，未來若能當選縣長，一定會做縣府所有公務人員的後盾。

蔡培慧競選總部今天上午召開記者會，痛批縣府強拆「黑道治縣」布條是辦綠不辦藍、辦白不辦黑，決定不畏縣府強權，除了原先印製的1000面布條，將再加印1000面，呼籲南投鄉親站出來，在私人土地、空間響應懸掛布條，表達南投人對抗黑金、改變南投的決心。

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陳紀衡表示，若縣府判定南投升級後援會係無署名、無立案團體，縣內即有多塊大型毫無署名的看板，縣府卻完全無視，分明只許州官放火，不許百姓點燈，用「沒有署名」作為拆除理由，根本就是縣長林明溱、許淑華作賊心虛、對號入座，承認南投長期就是是靠黑道、黑金手段治理縣務，才處心積慮要拆除布條。

陳紀衡指出，上週六、日竹山、集集地區均見有環保局稽查隊員在拆布條，甚至連環保局長李易書也親自出馬拆布條，環保局甚至傳簡訊給許淑華竹山區主任以及國民黨議員回報拆除進度，值勤公務員何需向特定候選人報告拆除進度，縣府是許淑華的競選團隊嗎？

南投升級後援會成員簡嘉佑也表示，布條是後援會成員自發性的籌募製作，有感於南投縣民對黑金的敢怒不敢言，決定站出來代縣民發聲，呼籲鄉親響應，共同改變家鄉的困境，也好奇競選布條是惹縣長不開心要拆，還是違反規定要拆，縣府要把話說清楚，否則欲加之罪何患無詞，假藉公權力之名行濫權之實。

集集鎮陳姓地主也出面控訴，歷屆選舉以來，他都提供自家土地給各黨派候選人掛競選旗幟、布條，也認同並懸掛「黑道治縣，你甘願嗎？」的布條，週日早上卻遭到環保局稽查隊員強制拆除，當時2名不知身份的男子，其中1人手持鐮刀，另1人要求他接聽環保局科長的電話，令他心生畏懼，將控告這2人竊盜及恐嚇，競選總部強調，這些布條都是南投升級後援會財產，限縣府環保局即刻歸還。

許淑華則回批對手的行為是「做賊喊抓賊」，自己違法在先，掛了沒有署名的布條，今天還敢出來開記者會去指控縣府，縣府是依法行政，因此呼籲縣民要支持縣府依法行政，未來若當選縣長，一定會做南投縣所有公務員的後盾。

蔡培慧南投升級後援會成員簡嘉佑說明布條是後援會成員自發性籌募製作，均有署名是南投升級後援會。（記者佟振國攝）

集集鎮陳姓民眾指控有2名男子分持鐮刀至其私人土地強拆「黑道治縣」布條，令他心生畏懼。（記者佟振國攝）

蔡培慧競選總部質疑南投縣政府環保局以「黑道治縣」布條沒有署名而強制拆除，但縣內也有多個大型選舉看板沒有署名，縣府完全無視，是辦綠不辦藍、辦白不辦黑。（蔡培慧競選總部提供）

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