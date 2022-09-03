出席活動議員簇擁！陳時中：民進黨就是團結 有些人只有一個人

民進黨台北市長參選人陳時中說，每次他出席活動，議員都跟他站在一起，這就是團結。（記者何玉華攝）

2022/09/03 20:59

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今（3）天下午成立宗教後援會，民進黨主席蔡英文首度出席輔選。陳時中致詞時提到，他每次出席活動，都有很多議員跟他站一起，「有些人只有一個人」，民進黨就是一個團隊，才能把事情做好。

陳時中宗教後援會今天在台北國際會議中心成立，主辦單位說，現場有超過500個宮廟團體、約3000人到場。蔡英文致詞時先幽默地說，因為派主委陳建仁出國，所以她來代班主委，看到現場這麼多人站出來，相當感動。雖然大家有不同的信仰教派，但愛台北、關心台灣的心一致。

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蔡英文說，因為對台北的焦慮、對台北的期待，大家聚在一起；而陳時中在面對疫情時，冷靜沉著；面對人民的需要，用溝通替國家爭取到更多疫苗與快篩。陳時中是台灣防疫最強指揮官，未來要當台北最會做事的市政指揮官。

陳時中說，宗教是一個社會向上的力量，要替市民服務，就要爭取宗教力量的支持，讓整個社會向上的力量得以發揮。宣布參選以來，受到很多人的期待、鼓勵、贊助、教訓，他一一記在心裡，選舉他沒有經驗，但政務他有經驗，尤其在行政院長蘇貞昌的訓練下，是有做過事、會做事的人。

陳時中致詞時先介紹到場的議員參選人，他說，大家都看到，每次出席活動，議員都會跟他站在一起，這就是團結，第一步就對了，民進黨就是團結，就是一個團隊，才能把事情做好；「有些人只有一個人」，說要把事情做好，或說批評別人的話，他不一樣，他跟大家一起把事情做好。

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