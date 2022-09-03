陳時中推公廁設免治馬桶 蔣萬安：配套要清楚說明

國民黨台北市長參選人蔣萬安出席台北市黨部原住民委員會會議暨輔選會議，除致詞外並一同高呼口號。（記者叢昌瑾攝）

2022/09/03 11:43

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今日發布「廣設公廁免治馬桶」政見，表示公廁要從管理進入到服務思維，提升如廁舒適度，象徵城市文明進步。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安上午受訪時表示，還是要有相關完整配套，必須說明清楚，才能讓市民更了解。

蔣萬安上午出席國民黨台北市黨部原住民委員會會議暨輔選會議，會前接受媒體訪問，被問及陳時中提出公廁設免治馬桶的政見，蔣萬安認同，目標是要提升整體公廁清潔衛生品質，前市長郝龍斌也提出公廁全面升級計畫，公廁全面提供衛生紙，得到民眾正面回應。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安也說，當然還有其他市政議題需要讓市民了解，更大的方向包括交通、都更等議題，公廁設免治馬桶這個部份還是必須相關完整配套以及清楚說明，才能讓市民更了解。

媒體詢問陳時中稱喜歡他的人很多、不喜歡他的人是因為不了解他，蔣萬安酸說，其實就是因為陳時中離開指揮官位子，跑來選舉，才讓一般民眾更了解陳，檢視陳過去所做所為，才發現民眾完全不信任。

蔣萬安批評，不管從3+11會議紀錄的謊言、當高端疫苗推銷員阻擋民間疫苗採購，以及疫苗採購價格封存30年，甚至將塗黑資料說是公開透明，民眾對政治人物要求的誠信，陳時中都做不到，這段期間讓民眾看得更清楚、更了解陳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法