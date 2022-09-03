陳時中推公廁設免治馬桶 蔣萬安：配套要清楚說明
2022/09/03 11:43
〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今日發布「廣設公廁免治馬桶」政見，表示公廁要從管理進入到服務思維，提升如廁舒適度，象徵城市文明進步。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安上午受訪時表示，還是要有相關完整配套，必須說明清楚，才能讓市民更了解。
蔣萬安上午出席國民黨台北市黨部原住民委員會會議暨輔選會議，會前接受媒體訪問，被問及陳時中提出公廁設免治馬桶的政見，蔣萬安認同，目標是要提升整體公廁清潔衛生品質，前市長郝龍斌也提出公廁全面升級計畫，公廁全面提供衛生紙，得到民眾正面回應。
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蔣萬安也說，當然還有其他市政議題需要讓市民了解，更大的方向包括交通、都更等議題，公廁設免治馬桶這個部份還是必須相關完整配套以及清楚說明，才能讓市民更了解。
媒體詢問陳時中稱喜歡他的人很多、不喜歡他的人是因為不了解他，蔣萬安酸說，其實就是因為陳時中離開指揮官位子，跑來選舉，才讓一般民眾更了解陳，檢視陳過去所做所為，才發現民眾完全不信任。
蔣萬安批評，不管從3+11會議紀錄的謊言、當高端疫苗推銷員阻擋民間疫苗採購，以及疫苗採購價格封存30年，甚至將塗黑資料說是公開透明，民眾對政治人物要求的誠信，陳時中都做不到，這段期間讓民眾看得更清楚、更了解陳。