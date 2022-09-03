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    首頁　>　政治

    力挺陳時中 蔡英文：最會解決問題的部長一定為台北帶來新意

    總統蔡英文（左2）及前衛福部長、台北市長參選人陳時中（左3）出席「2022年醫事放射師防疫尖兵守住疫情感恩餐會」。（記者方賓照攝）

    總統蔡英文（左2）及前衛福部長、台北市長參選人陳時中（左3）出席「2022年醫事放射師防疫尖兵守住疫情感恩餐會」。（記者方賓照攝）

    2022/09/03 19:51

    〔記者楊媛婷／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發迄今，醫事放射師堅守疫情前線，在近距離接觸下替患者拍攝X光片，總統蔡英文和前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中今（3）出席醫事放射師的感恩餐會，感謝放射師的貢獻，蔡英文也特別點名陳時中，是她看過最會解決問題的部長，一定也會為台北市政帶來新意跟解方。

    蔡英文和陳時中出席「2022年醫事放射師防疫尖兵守住疫情感恩餐會」，蔡英文致詞說，疫情發生後，有賴醫事放射師守住前線，甚至放射師扛著機器到負壓隔離病房為確診者照胸部X光，全身穿著隔離衣加上戴N95口罩，汗濕重衫仍守護民眾健康，放射師都是防疫英雄。

    蔡英文話鋒一轉說，自己當過立委、行政院副院長，現在是擔任總統的第6年，陳時中很擅長在困難的問題衝突中找到解決問題的方法，「他是我看過最會解決問題的部長！」

    蔡英文進一步指出，醫療每個單位與專業都有不可取代的重要性，也都需要得到尊重，而陳時中對不同專業的想法都願意傾聽。這幾週陳時中參選後的表現讓她很驚訝，像是看到陳時中學調酒、烹飪等，每樣都是真心跟年輕人交流，陳時中是很好的領導人。她更感性地說，陳時中過去擔任防疫指揮官時展現解決問題的能力，相信這個能力也能為台北市政帶來新氣象。

    蔡英文致詞時還虧了一下陳時中說，看影片時，中華民國醫事放射師公會理事長還驚訝陳時中2020年初看起來還很年輕，她說，陳時中現在也是一點都不老。

    陳時中致詞時說，他自己是小科（指牙科）出身的衛福部長，過去知道健保分配都是組織項目，很少專科處理，因此健保費用分配部分會有不公平，他特別拜託今天也出席餐會的國健署副署長魏璽倫研究放射師費，致詞結束後，陳時中逐桌拜訪，不少出席的賓客都熱絡和陳時中互動、拍照。

    總統蔡英文出席「2022年醫事放射師防疫尖兵守住疫情感恩餐會」致詞。（記者方賓照攝）

    總統蔡英文出席「2022年醫事放射師防疫尖兵守住疫情感恩餐會」致詞。（記者方賓照攝）

    前衛福部長、台北市長參選人陳時中出席「2022年醫事放射師防疫尖兵守住疫情感恩餐會」致詞。（記者方賓照攝）

    前衛福部長、台北市長參選人陳時中出席「2022年醫事放射師防疫尖兵守住疫情感恩餐會」致詞。（記者方賓照攝）

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