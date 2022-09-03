陳時中公廁政見影片惹議 黃珊珊：把妨礙祕密、性騷擾當有趣

陳時中政見影片引發偷窺爭議，無黨籍台北市長參選人黃珊珊怒轟，把偷窺當創意，把妨礙秘密與性騷擾當有趣，這難道是陳時中口中想要達到的「文明城市」嗎？​（黃珊珊競選辦公室提供）

2022/09/03 19:29

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今（3）日發表公廁全面汰換成免治馬桶政見，與網紅四叉貓合作的影片，陳時中救援提供衛生紙的畫面引發偷窺討論。無黨籍台北市長參選人黃珊珊怒轟，把偷窺當創意，把妨礙祕密與性騷擾當有趣，這難道是陳時中口中想要達到的「文明城市」嗎？​

黃珊珊說，她曾擔任台北市政府性別平等委員會副主委，她必須敬告陳時中，免治馬桶宣傳影片中偷窺其他人如廁的動作，若造成其他有心人士仿效，已不只是一句「幽默」可以解釋，因為從廁所隔板上探頭，還比出勝利手勢的行為，在現實世界中，觸犯了性騷擾防治法，與刑法中的妨害祕密罪。

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​黃珊珊說，她相信競選團隊只是希望活潑呈現政見，出發點並無惡意，但將侵害隱私當有趣，不僅無助於政策溝通，更是一種踰越價值底線的失控，對於年紀更小的支持者，可能造成「這種行為只是開玩笑無妨」的認知錯誤，這與我們多年來的努力推動的性平教育，完全背道而馳。​

黃珊珊指出，這些年來，候選人與公部門，都非常善於運用網路社群溝通，但一昧追求流量，卻詆毀性平價值、踰越價值界線，她認為這不是選民想看到的宣傳方式；台北市環保局這幾年提升優良廁所的比例，已到達無微不至的地步，相信市民需要的，不是華而不實的高檔設備，而是建立一個進步的公廁文化。

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