提議拆花博爭艷館被指「多此一舉」 黃珊珊：陳時中對北市建設不熟

黃珊珊今受訪酸說，陳時中可能還沒去看過城市博覽會，也對北市建設不熟悉。（記者方賓照攝）

2022/09/02 12:59

〔記者蔡亞樺／台北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨舉行首場政策記者會，主張拆除花博爭艷館蓋公園，民進黨台北市長參選人陳時中認為，選舉才提出來不曉得裡面有什麼特色，如果從表面來看，確實有一點多此一舉的感覺。對此黃珊珊今天上午受訪酸說，陳時中可能還沒去看過城市博覽會，也對北市建設不熟悉，這些事都在規劃中，將來就會這樣做。

陳時中、黃珊珊上午先後出席參加台北3C電腦電玩電器空調影音展時，陳時中致詞時提到，每個人節電3％，就不用核能電廠，對此黃珊珊表示，節能是2050年重要政策方向，在中央節能補助額度滿後，北市府今年7月特別加碼9000萬元，退稅與加上北市補助3000元最高可到5000元。

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黃珊珊還說，因應2050淨零碳排放，台北市政府將來成立一個10億元氣候變遷基金，其實就是節能減碳、汰換耗能電器，本就是政府該做的事，因此可減少電量，加上民眾汰換電器，也要改變自身生活習慣，才能真正把用電量減下來，不只政府，民間都要一起做。

媒體問起陳時中指黃珊珊當北市副市長，不拆花博館，選舉才提出來，沒執行力，黃珊珊對此說，拆花博爭艷館是要等南港會議中心蓋好，台北市會展中心就會搬到南港，花博這邊就會拆除並規劃為未來館，黃還酸說，陳時中可能還沒去看過城博會，也對北市建設規劃不熟悉，這些事情都在規劃中，將來就會這樣做。

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