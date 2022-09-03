公廁換免治馬桶政見被批「華而不實」 陳時中：技術可克服

民進黨台北市長參選人陳時中今舉行記者會，提出未來的公廁除了基本配備衛生紙之外，將全面汰換7200個馬桶成免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙。 （記者劉信德攝）

2022/09/03 12:16

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今（3日）發布公廁馬桶換免治馬桶政見，無黨籍台北市長參選人黃珊珊隨即批評有感染的疑慮跟「華而不實」，陳時中表示，這是「態度」的問題，嚴重來說，任何東西都有感染的疑慮，但不能因此就都不做，更何況有一些技術可以克服，這只能說，每個人對政策、生活上的細節要求不一樣。

陳時中表示，廁所是進步重要的指標，要讓世界看到台北乾淨、進步，就從公廁開始，民眾擔憂的衛生問題，市府會維護清潔，除了提供先進設備，管理保養也是重要的事情，「如果公廁都管不好，那其他事情怎麼會做好？」

請繼續往下閱讀...

對於黃珊珊批評「華而不實」，有感染疑慮，陳時中說，每個人對於政策和生活細節要求不同，免治馬桶清潔消毒做得到，嚴重來說，任何東西都有感染疑慮，不能因此就反對；他以牙醫使用的噴水設備解釋說，免治馬桶在技術上有逆止水閥設計，不會回吸，外部接觸也能用酒精噴消毒，加上日常的清潔維護，加上每個人都有良好的習慣，馬桶就會是乾淨的。

吳思瑤補充解釋說，外界有媒體引用日本一份研究質疑衛生風險，團隊也看了原文內容，研究者在文中有坦承是針對某醫院的部分場域做局部的分析，規模和研究面相並不全面；她強調，免治馬桶可以提供女性生理期、長輩舒適的照顧，把事做好，體貼市民的大小事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法