中國民運人士持台國旗在紐被毆 歐江安籲釐清兇手是否為外國特工

針對中國民運人士持台灣國旗在紐西蘭當街被毆打，台灣駐紐西蘭代表歐江安表示，她深表震驚，呼籲紐方當局儘速釐清暴力行為的責任歸屬，是否為外國政府特工或境外勢力資助的代理人。（資料照）

2024/07/02 17:19

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國總理李強6月訪問紐西蘭時，兩名中國民運人士手持台灣國旗，在李強下榻旅館前高喊支持台灣、香港及中國自由等，遭到中方不明人士圍毆施暴，導致手臂及腳踝受傷。對此，台灣駐紐西蘭代表歐江安表示，她深表震驚，呼籲紐方當局儘速釐清暴力行為的責任歸屬，是否為外國政府特工或境外勢力資助的代理人。

歐江安透過史塔夫新聞網（Stuff）表示，她對中國民運人士在紐西蘭自由國度，僅因表達支持民主、人權立場，即遭中方不明人士當眾進行肢體攻擊深表震驚，強調維護紐西蘭民主多元的重要性，並請紐方當局盡速釐清暴力行為的責任歸屬。

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歐江安指出，此令人聯想到2022年支持香港的民主人士在中國駐英國曼徹斯特總領事館前抗議時被中方官員毆打事件，呼籲紐西蘭當局正視此暴力事件的嚴重性，有必要指認攻擊者身份並釐清是否為外國政府特工或境外勢力資助的代理人。

歐江安強調，確保紐西蘭社會的安全與自由、不受外國勢力滲透極為重要，任何人都不應僅為捍衛人權與民主而遭受恐嚇或肢體攻擊。史塔夫新聞網提到，雖然北京主張台灣為中國一省，但台灣民選政府與台灣人民都無畏中國共產黨長年威脅與恐嚇。

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