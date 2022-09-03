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    中國無人機囂張拋「榨蛋」 綠委示警：國軍不能輕忽

    金防部於小金門巡查時，發現1包中國無人機投放的「榨菜、茶葉蛋」包裹。（金防部提供）

    金防部於小金門巡查時，發現1包中國無人機投放的「榨菜、茶葉蛋」包裹。（金防部提供）

    2022/09/03 12:24

    〔記者陳政宇／台北報導〕中國無人機2日再闖金門烈嶼，甚至投放「榨菜、茶葉蛋」包裹。對此，立院國防外交委員會成員、民進黨立委王定宇今（3日）表示，共軍是否在模擬無人機可拋下的物件，國軍必須審慎看待、不能輕忽。

    中國無人機頻繁侵擾金門地區，陸軍金門防衛指揮部指出，守軍於烈嶼貴山海灘附近，發現一包塑膠袋包裹，內容物是一顆茶葉蛋和一包涪陵榨菜，研判是遭驅離的不明無人機投擲的，並無爆裂物品。

    王定宇受訪表示，中國無人機拋下的物品看起來不重要，但這動作其實是值得注意的，因為無人機可以偵查、攻擊，拋下東西的重量多少？是什麼機型？是否在模擬可拋下甚麼樣的物件？國軍對敵人都要審慎看待、不要輕忽。

    王定宇說，金門外島如今已裝備干擾槍、以及實彈防衛射擊，展現出守護國土、寸土不讓的態度，這是一個正確的發展，特別是小型商用無人機的騷擾，在軍事上的作用不大，但明顯是要污辱國軍、打擊我們的士氣，甚至讓國人對國軍失去信心。

    王定宇強調，當共軍進行這樣的認知作戰，我方就要展現強硬的應對態度，這是在反認知作戰，也是提高我方的士氣。國軍近來採取實彈射擊，國際都認同，因為中國在製造麻煩，而台灣則是正當防衛。

    民進黨立委許智傑則指出，中國無人機投放榨菜加滷蛋的「榨蛋」包裹，很明顯就是挑釁台灣、破壞台海現狀，全世界都會看不下去，他支持國軍在示警無效後，按照自我防衛的SOP將其擊落，避免中共挑釁行為無限上綱。

    許智傑並呼籲，希望國民黨一起譴責這種侵門踏戶的惡劣行為，跟台灣人民站在一起。

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