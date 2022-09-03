反制中國無人機 軍方調用干擾槍 進駐金馬

中國無人機頻繁侵擾金門地區，軍方已調派干擾槍反制。（軍聞社提供）

2022/09/03 05:30

〔記者吳正庭、吳書緯／金門報導〕陸軍金門防衛指揮部指出，昨有中國無人機以兩批兩架次侵擾金門烈嶼地區，守軍部隊發射信號彈通知鄰近部隊後，無人機就快速飛離。守軍並於烈嶼貴山海灘附近，發現一包以塑膠袋包裹的食品，經上網比對，研判是遭驅離的不明無人機投擲的，並無爆裂物品。

又兩架擾小金門 被信號彈驅離

中國無人機頻繁侵擾金門地區，軍方已調派干擾槍進駐金門、馬祖等地；金防部昨也對外揭露運用干擾槍及7.62mm口徑以下武器實施防衛射擊的應處程序，並強調射擊前將謹慎明辨，確認空間射角安全，再予以擊落，避免傷及民眾與其財產。

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金防部指出，昨天上午十一時至下午三時，在四小時內，烈嶼（小金門）地區發現無人機兩批兩架次，經守軍發射信號彈通知鄰近部隊，無人機快速飛離並進入中國廈門地區，金防部將持續保持警戒、嚴密監控。金防部驅離無人機後，在烈嶼貴山海灘發現一包塑膠袋包裹的食品，打開一看，是一顆茶葉蛋和一包涪陵榨菜，可能是無人機投擲。

金防部表示，守軍已通報各據點、單位持續加強警戒搜索。對於中國無人機持續挑釁騷擾、甚至投擲物品，國軍將依自我防衛原則，採取必要的反制措施。

前參謀總長建議掛反共標語

針對中國無人機連日侵擾金門等地，前參謀總長李喜明昨受訪表示，無人機侵擾是認知作戰，可以擊落也可以干擾，視能力而定，而灰色地帶威脅雖然是在戰爭門檻之下，但是對人心有影響，「我們要做的就是讓人民有信心」。

李喜明說，擊落無人機只是方法之一，國軍做得還不錯，因為要讓整個世界知道，台灣已經是忍無可忍，面對無人機侵擾要進行戰略的思考，不要只聚焦在技術層面上，因此若在外離島地區懸掛「起來吧中國人民！推翻專制的習近平」、「不要一黨專政」、「希望中國自由平等」等標語，屆時無人機飛到外離島拍攝到這些標語，「難道他們還能夠發布影片來影響台灣？」

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