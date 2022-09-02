反制中國無人機 前參謀總長獻策：掛「推翻專制習近平」等標語

中國無人機不斷侵擾外島，前參謀總長李喜明今表示，可以在外島防區掛「不要一黨專政」、「推翻專制的習近平」等標語，讓中國無人機飛返後也不敢公布影片影響台灣。（記者劉信德攝）

2022/09/02 18:18

〔記者吳書緯／台北報導〕中國無人機連日侵擾金馬地區軍事要塞，金門國軍昨首度擊落無人機；中國無人機不斷侵擾外島，前參謀總長李喜明今表示，擊落只是方法之一，國軍做得還不錯，藉此讓整個世界知道台灣忍無可忍，而驅離無人機也可以運用不對稱作為，如在外島防區掛「不要一黨專政」、「推翻專制的習近平」等標語，讓中國無人機飛返後也不敢公布影片影響台灣。

李喜明近日出版新書《臺灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全臺灣人都應了解的整體防衛構想》，聯經出版今日在晶華酒店舉辦媒體茶敘，吸引許多媒體到場與會。李喜明出現時，看到許多攝影機、相機朝他拍攝，還幽默表示「我記得以前面對這麼多鏡頭，都是我們國防部出大事的時候，我被推出來講話」。

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針對中國無人機近期頻頻襲擾我國外島地區，金門駐軍昨擊落一架無人機，媒體詢問若他仍在任會採取何種作法？李喜明表示，會採取不對稱思維，因為無人機侵擾這是認知心理作戰，可以打下來，也可以干擾下來，視能力而定，而灰色地帶威脅雖然是在戰爭門檻之下，但是對人心有影響，「我們要做的就是讓人民有信心」。

李喜明說，擊落無人機只是方法之一，國軍做得還不錯，因為要讓整個世界知道，台灣已經是忍無可忍，而在面對無人機侵擾，就像是他這次撰寫《臺灣的勝算》一樣，是要進行戰略的思考，不要只聚焦在軍事層面上，因此若在外離島地區懸掛「起來吧中國人民！推翻專制的習近平」、「不要一黨專政」、「希望中國自由平等」等標語。

李喜明說，屆時無人機飛到外離島拍攝到這些標語，「難道他們還能夠發布影片來影響台灣？」

針對新書，李喜明說，外界認為不對稱作戰只是戰法，聚焦在灘岸殲敵、濱海決勝等項目，但不對稱作戰的重點，遠遠超過這些項目，而是在「戰略性的思想」而非「戰術上的思想」；若發生戰爭，最大的輸家會是台灣，因此台灣要讓中國知道，發動戰爭占不到便宜，「沒有必要打、不必打，這就是台灣的勝算」。

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