為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    反制中國無人機 前參謀總長獻策：掛「推翻專制習近平」等標語

    中國無人機不斷侵擾外島，前參謀總長李喜明今表示，可以在外島防區掛「不要一黨專政」、「推翻專制的習近平」等標語，讓中國無人機飛返後也不敢公布影片影響台灣。（記者劉信德攝）

    中國無人機不斷侵擾外島，前參謀總長李喜明今表示，可以在外島防區掛「不要一黨專政」、「推翻專制的習近平」等標語，讓中國無人機飛返後也不敢公布影片影響台灣。（記者劉信德攝）

    2022/09/02 18:18

    〔記者吳書緯／台北報導〕中國無人機連日侵擾金馬地區軍事要塞，金門國軍昨首度擊落無人機；中國無人機不斷侵擾外島，前參謀總長李喜明今表示，擊落只是方法之一，國軍做得還不錯，藉此讓整個世界知道台灣忍無可忍，而驅離無人機也可以運用不對稱作為，如在外島防區掛「不要一黨專政」、「推翻專制的習近平」等標語，讓中國無人機飛返後也不敢公布影片影響台灣。

    李喜明近日出版新書《臺灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全臺灣人都應了解的整體防衛構想》，聯經出版今日在晶華酒店舉辦媒體茶敘，吸引許多媒體到場與會。李喜明出現時，看到許多攝影機、相機朝他拍攝，還幽默表示「我記得以前面對這麼多鏡頭，都是我們國防部出大事的時候，我被推出來講話」。

    針對中國無人機近期頻頻襲擾我國外島地區，金門駐軍昨擊落一架無人機，媒體詢問若他仍在任會採取何種作法？李喜明表示，會採取不對稱思維，因為無人機侵擾這是認知心理作戰，可以打下來，也可以干擾下來，視能力而定，而灰色地帶威脅雖然是在戰爭門檻之下，但是對人心有影響，「我們要做的就是讓人民有信心」。

    李喜明說，擊落無人機只是方法之一，國軍做得還不錯，因為要讓整個世界知道，台灣已經是忍無可忍，而在面對無人機侵擾，就像是他這次撰寫《臺灣的勝算》一樣，是要進行戰略的思考，不要只聚焦在軍事層面上，因此若在外離島地區懸掛「起來吧中國人民！推翻專制的習近平」、「不要一黨專政」、「希望中國自由平等」等標語。

    李喜明說，屆時無人機飛到外離島拍攝到這些標語，「難道他們還能夠發布影片來影響台灣？」

    針對新書，李喜明說，外界認為不對稱作戰只是戰法，聚焦在灘岸殲敵、濱海決勝等項目，但不對稱作戰的重點，遠遠超過這些項目，而是在「戰略性的思想」而非「戰術上的思想」；若發生戰爭，最大的輸家會是台灣，因此台灣要讓中國知道，發動戰爭占不到便宜，「沒有必要打、不必打，這就是台灣的勝算」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    連2架中國無人機亂入金門！見信號彈發射 火速落跑回廈門
    2022/09/02 16:41

    連2架中國無人機亂入金門！見信號彈發射 火速落跑回廈門
    藍稱擊落中國無人機恐擦槍走火 綠委：盼多站在台灣立場思考
    2022/09/02 14:52

    藍稱擊落中國無人機恐擦槍走火 綠委：盼多站在台灣立場思考

    高雄農16富人區 世界級公園豪邸
    我軍首次擊落中國無人機 國台辦不認：荒唐可笑
    2022/09/01 20:12

    我軍首次擊落中國無人機 國台辦不認：荒唐可笑
    我軍擊落中國無人機 蘇貞昌：保衛國家寸土不讓！
    2022/09/01 19:11

    我軍擊落中國無人機 蘇貞昌：保衛國家寸土不讓！

    租不如買 現在住 未來出租兼養老
    國軍實彈驅離中國無人機 美：不會接受中國改變現狀
    2022/09/01 07:11

    國軍實彈驅離中國無人機 美：不會接受中國改變現狀
    金防部開第一槍！中國無人機今4度擾金門 警告不聽「射擊驅離」
    2022/08/31 06:00

    金防部開第一槍！中國無人機今4度擾金門 警告不聽「射擊驅離」
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播