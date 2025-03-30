川普：不因Signal洩密事件解雇官員 美國100％會取得格陵蘭島

川普表示，Signal洩密事件是「政治獵巫」，他不會解雇任何官員。（路透）

2025/03/30 14:53

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普29日在《美國國家廣播公司》（NBC）專訪中表示，他不會解雇任何參與「Signal」洩密事件的官員，並稱這只是假新聞、獵巫行動。他也重申，美國可以不靠軍事力量就取得格陵蘭島，但他不會排除任何選項。

針對國家安全顧問瓦爾茲據稱誤將一名記者加入川普政府資深成員在加密通訊軟體「Signal」的聊天群組，意外洩漏美軍對葉門叛軍組織「青年運動」的打擊行動一事，川普表示自己不會因為假新聞和獵巫行動解雇任何官員，且他在採訪期間一律稱此事件為假新聞。

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當被問及他是否仍對瓦爾茲和國防部長赫格塞斯有信心時，川普明確表示「我有」。

川普補充道：「我認為這只是一場政治獵巫，就像你（NBC記者）一樣，（所有人）一直在談論這件事，但這只是一場政治獵巫，不應該被談論。」川普強調：「我們的打擊行動非常嚴厲、致命、成功，但沒有人願意談論這一點，他們想說的都是廢話。」

川普重申：「我不知道Signal是什麼，我不在乎Signal是什麼。這是媒體唯一想談論的事情，因為你沒有其他可談論的。」

另外，川普也說，美國會得到目前為丹麥半自治領土的格陵蘭島，「我們會，百分之百」，且美國很有可能不用軍事力量就能做到這一點，「但我不會排除任何可能性」。

當被問及取得格陵蘭島將向俄羅斯和世界其他國家發出什麼訊息時，川普說：「我並沒有真正想過這一點。我真的不在乎。格陵蘭島是一個非常單獨的主題，非常不同。它關乎國際和平，關乎國際安全和力量。」

川普補充道，中國、俄國和許多其他地方的船隻在格陵蘭島外航行，「我們不會允許傷害世界或美國的事情發生」。

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