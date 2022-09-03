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    談兩岸問題 馬英九批蔡英文提「不畏戰、不求戰」是多餘口號

    啟思民本基金會今（3日）舉辦「啟思國安青年營」，邀請前總統馬英九擔任開場嘉賓。（記者王千豪攝）

    啟思民本基金會今（3日）舉辦「啟思國安青年營」，邀請前總統馬英九擔任開場嘉賓。（記者王千豪攝）

    2022/09/03 12:10

    〔記者王千豪／台北報導〕啟思民本基金會今（3日）舉辦「啟思國安青年營」，邀請前總統馬英九擔任開場嘉賓，馬英九致詞談及兩岸問題時表示，台灣要備戰不畏戰外，也要有謀和策略和避戰措施，並批評總統蔡英文提出的「不畏戰、不求戰」是多餘的口號。

    馬英九致詞談及俄烏戰爭時表示，各位從來沒有接觸過戰爭，不知道戰爭的可怕，烏克蘭的人口、土地跟俄羅斯相比是小巫見大巫，何況是「中華民國跟大陸」，如果發生戰爭，不必預測，結果可想而知。

    他認為，針對當前兩岸關係，尤其是國安方面的策略，應該要備戰、避戰、謀和，強調謀和就是避戰的方法，並批評蔡英文提出的「不畏戰、不求戰」是多餘的口號，我們不可能去求戰。

    馬英九提及，美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲（Richard Bush）曾說，雖然美國同情，也幫助台灣很多，但台灣如果有人一直相信美國會百分百支持台灣，有如無條件的空白支票，最後台灣恐怕會成為唯一的輸家。他指出，美國對台灣就像對烏克蘭一樣，提供武器、情報，但美國不會出兵參戰，強調台灣一樣要自求多福。

    馬英九特別指出，他執政8年沒有人說兩岸會打戰，當他跟中國國家主席習近平在新加坡碰面時，「經濟學人」雜誌說，這是北京在主權問題上，從1980年代以來最大的讓步，但是到了2021年，同樣一本雜誌卻說，台灣是全世界最危險的地方，批評「民進黨執政把台灣可能跟大陸和平解決的方向改變了」。

    馬英九強調，他們不是懷疑美國，而是就事論事；至少美國沒有能力來幫我們做些事情的時候，自己要想辦法，就要跟「大陸接觸、討論」。最近國民黨派出副主席夏立言到大陸去，雖黨內有不同聲音，但要讓大陸知道還是有人願意討論，這就是一種避戰措施。

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