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    蔡英文：明年度國防預算最高 盼朝野共同支持

    兼任民進黨主席的總統蔡英文表示，面對中國不斷擴大軍事行動、頻繁擾台的不理性作為，國軍會持續嚴密掌控，明年度國防預算為各部會最高，用具體行動聲援國軍，希望朝野共同支持。（資料照）

    兼任民進黨主席的總統蔡英文表示，面對中國不斷擴大軍事行動、頻繁擾台的不理性作為，國軍會持續嚴密掌控，明年度國防預算為各部會最高，用具體行動聲援國軍，希望朝野共同支持。（資料照）

    2022/08/31 16:31

    〔記者陳昀／台北報導〕九三軍人節將至，民進黨中常會今天邀請國防安全研究院副執行長李廷盛專案報告「中國軍事演習對西太平洋戰略影響」，兼任民進黨主席的蔡英文總統聽取報告後表示，面對中國不斷擴大軍事行動、頻繁擾台的不理性作為，國軍會持續嚴密掌控，明年度國防預算為各部會最高，用具體行動聲援國軍，希望朝野共同支持。

    蔡英文表示，週六就是九三軍人節，感謝所有國軍兄弟姐妹堅守崗位的辛勞與奉獻，台灣才能保有民主與和平，國軍眷屬的力挺與體諒，讓國軍無後顧之憂，也特別感謝已退役的李廷盛將軍仍參與國家安全事務的研究，希望更多國軍優秀人才退役之後，可以繼續為國家盡努力。

    蔡英文表示，面對中國近期不斷擴大軍事行動，更加頻繁擾台的不理性作為，國軍會持續嚴密掌控，做好各項應處措施。此外，我們也會與美國以及其他理念相近的民主國家，共同攜手合作共同捍衛印太區域的穩定和平。

    蔡英文指出，為了持續強化國家防禦能力，明年度國防預算為各部會最高，整體經費較今年度增加716億元，成長幅度達13.9%，其中包含新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算。

    蔡英文強調，政府提高軍事投資預算，用具體的行動聲援國軍，希望朝野能共同支持，與國軍站在一起，一同守護國軍官兵、保衛家園。

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