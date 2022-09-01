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    市長選舉充斥網軍？鄭運鵬：有股勢力想讓民進黨落選

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬開箱主視覺拍照牆。（記者鄭淑婷攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬開箱主視覺拍照牆。（記者鄭淑婷攝）

    2022/09/01 12:52

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕前民進黨立委鄭寶清登記參選了，網紅「四叉貓」今在臉書爆料，鄭寶清除有網軍，還有藍營名嘴、民眾黨支持，「只能說鄭寶清有夠強大，這樣這的陣容是要怎麼才會輸」，近來民調也顯示鄭寶清似藍綠都有拉到，對此，鄭運鵬表示，他起步較慢但會後來居上，而他也感覺桃園市長選舉已經「走鐘」、很負面，好像還有股特別的勢力，目的只是要讓民進黨落選、讓市長鄭文燦難堪。

    鄭運鵬表示，每個民調數據他都尊重，不過他的選舉才剛開始，今天才以記者會方式公布主視覺，外面的文宣看板也是這幾天上到街頭，他的起步比較慢，但一定會後來居上。

    鄭運鵬表示，他沒有看到「四叉貓」所說的內容，但根據前幾天的報導跟資訊，可以發現過去一段時間，桃園市長的選舉已經走鐘、很負面，且攻擊來自很多不同面向，選舉不應該是這樣，希望他參選後能夠正面、有政策的選舉；而過去有很多網軍、自導自演、反串的運作，或是有一群特定人合縱連橫，去做分化、攻擊等等，好像有一個特別的勢力，他們的目的並不是要讓所支持的人當選，而是要讓民進黨落選、讓桃園市長鄭文燦難堪就好，這不是選舉的本質，但誰要登記參選他完全尊重，希望登記完後能用正面、政見來打這場選戰。

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