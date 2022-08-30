張善政千字文解釋抄襲疑雲 鄭運鵬陣營：正如他說的「百疏一漏」

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬上午受訪時曾表示，今天傳出張善政3年5700萬元研究計畫被爆抄襲，他不會要求張善政退選，但請張善政將如何防止抄襲、剪貼請款納入政見。（記者鄭淑婷攝）

2022/08/30 21:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今（30日）晚在臉書發文說明農委會研究計畫，鄭運鵬競選辦公室發言人黃韋鈞對此表示，張善政非但沒有將疑慮解釋清楚，反而強詞奪理，越解釋越多破綻，甚至試圖推卸責任，可能有的貪污疑義更是完全跳過、隻字未提，果真如張善政今早受訪時所說的「百疏一漏」（張善政口誤，應該為「百密一疏」）。

黃韋鈞指出，光是檢視張善政的貼文內容，就可看到五大問題：

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第一，張善政說此研究案需要參考國外案例當然會有引用狀況，但媒體與外界所質疑的是，張善政團隊的引用完全沒有註明出處，甚至連標點符號都照抄不誤，張善政不該模糊焦點。

第二，張善政試圖用研究計畫為團隊合作成果來逃避責任，但張善政時任宏碁副總，就是計劃的主持人，理當為整份計畫負最終責任，此舉顯見張善政毫無擔當，遇到問題只想逃，難以相信他會具有一市之長的擔當。

第三，張善政指稱研究案橫跨藍綠執政，若詳細檢視此研究案逐年提交的報告，可發現在民進黨執政時期的報告並沒有問題，反而在國民黨執政時期的報告漏洞百出，同樣一份報告為何在不同政黨執政，品質會有如此大的落差？當中是否有任何人謀不臧的狀況，張善政必須解釋清楚。

第四，張善政說，時任資訊中心主任的林姓公務員有發文替他平反，但相關內文不到半天便遭刪除，反而引發民眾質疑，為何當初如此粗糙的研究報告可以輕易過關而獲得5700萬的經費，相關人士需對農委會及外界解釋清楚。

第五，張善政企圖用被查出有疑義的部分只佔少數篇幅，如此苟且敷衍的態度令人吃驚。農委會編列5700多萬的預算都是來自台灣人民辛苦的納稅錢，並非只是要求一份「疑義較少」的報告，難道未來如果張善政真的當選市長，也會要求桃園市民接受「品質較差」的市政建設嗎？

黃韋鈞表示，張善政的解釋是越解釋越模糊，如同張善政今早受訪所說的「百疏一漏」，破綻百出；呼籲相關案件事涉人民5700多萬元的納稅錢，張善政有必要誠實、明白地向社會大眾說明清楚。

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