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    張善政3年5700萬研究計畫被爆抄襲 鄭運鵬：我不會要求張退選......

    張善政3年5700萬元研究計畫被爆抄襲，鄭運鵬：不會要求張退選，但請張將如何防抄請款納入政見。（記者鄭淑婷攝）

    張善政3年5700萬元研究計畫被爆抄襲，鄭運鵬：不會要求張退選，但請張將如何防抄請款納入政見。（記者鄭淑婷攝）

    2022/08/30 11:00

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕週刊爆料國民黨桃園市長參選人張善政也涉抄襲，指張善政在擔任宏碁集團副總期間，以計畫主持人身份向行政院農委會申請3年研究計畫，計畫總經費高達5700萬元，報告內容卻以英翻中、簡轉繁、抄雜誌、論文及農委會資料；民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今早受訪時表示，「我不會要求張善政退選」，但請張善政將如何防止以剪貼、抄襲方式向政府標案請款獲利，納入自己的政見。

    鄭運鵬表示，他今天看了相關報導，覺得最離譜的地方，是張善政在擔任宏碁副總時，跟政府投標並擔任計畫主持人，3年計畫金額高達5700多萬元，這是政府的公帑，但張善政以抄襲方式獲利，跟過去大家所提的學生事件（論文）不一樣，張善政當時貴為集團副總、也是計畫主持人，3年計畫、5700多萬元，卻用抄襲台灣知名週刊、國外內容等方式，就可以跟政府領5700萬元，「我覺得不可思議」。

    鄭運鵬認為，張善政必須要向宏碁說明，宏碁集團不需要賺這種抄襲、跟政府補助的獲利，所以張善政要向宏碁說明，擔任計畫主持人的他，為何要破壞人家商譽；再者，張善政要跟被他引用抄襲卻無註明的週刊等期刊說明，像週刊花了很大成本請記者做深入分析，張善政直接抄過來向政府請款，這是什麼樣的倫理；張善政也要跟政府機關說明，為期3年的計畫，尤其最後一期只有6頁，就可以領2000萬元，這都是政府的公帑。

    鄭運鵬表示，請張善政把事件說明清楚，若有毀壞人家商譽、智慧財產，應該要道歉並思考如何賠償，而張善政還沒有登記參選，「我不會要求張善政退選」，但請張善政寫一個政見，未來如果市民支持張擔任市長，要如何防止以剪貼、抄襲方式向政府標案請款獲利，請張善政儘快提出說明，用同樣的標準檢視自己，告訴大家如何防止自己的採購弊端。

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