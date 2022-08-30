5736萬元研究案爆抄襲 張善政：蒐集資訊 非論文研究

國民黨桃園市長參選人張善政（中）對於研究案爆出抄襲一事做出回應。（記者陳恩惠攝）

2022/08/30 12:07

〔記者陳恩惠／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政遭週刊爆料指稱，過去擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年的研究計畫涉嫌抄襲期刊、周刊一事，張善政今天上午參訪祥儀機器人夢工廠後，感謝大家給他一個說明的機會，表示當年是受農委會資訊中心的委託，蒐集網路相關資訊，分享海內外農業電子化等資料，提供政府機關協助改良，並非論文研究，跟學術研究抄襲狀況完全不同。

張善政說明，週刊指的那個報告，主要是若干年前他在宏碁的時候，帶領的「農業電子化」輔導團隊，為農委會做的一個3年計劃，計劃主要目的，要收集、整理國外農業電子化新發展的資訊，介紹給農委會底下很多研究單位。這個計劃「不是」一個論文研究，也不是要去開發出什麼農業的新技術，而是把國外現成、很多新的農業電子化進展介紹給我們國內的研究單位，所以跟論文的性質是完全地不一樣。

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張進一步解釋，既然是要引進國外的這種新技術等資訊，當然就會引用國外很多的期刊內容或其他相關報導，介紹給我國的農業單位，所以，這樣解釋後，相信大家應該可以很清楚地明瞭，這跟論文寫作的性質是完全不一樣的。此外，這個計劃還有另一個重點，並非只有整理國外的報告給農業單位而已，為推廣這些新的農業電子化資訊，還特地巡迴全台許多農業研究單位進行座談會、做簡報，讓相關單位瞭解各個研究單位在做什麼事情，他們正在進行的事情，有什麼是跟農業電子化有結合空間。因此，這個計劃經費有很大的部分是在做宣導、座談跟輔助。

張善政說，這個計劃成效，讓他個人覺得非常的驕傲，他覺得對於國內農業電子化的啟動，雖不敢說有很大的功勞，但是至少有點小小的貢獻，那麼這種小小的貢獻，「就像我剛剛說我覺得非常驕傲」。很遺憾的是，在選舉的時候，這些對國家農業電子化的發展有助益的事情，卻被抹黑成為抄襲不抄襲的問題，也讓他覺得非常遺憾。他說，這件事也連帶影響到他當年的老東家宏碁，甚至影響到後來的工作單位Google，對於宏碁跟Google因為選舉的關係被抹黑，而造成公司的困擾，他也非常抱歉。

他最後重申，他覺得這3年的計劃，對於我國國內農業電子化的往前走，是有一些貢獻的，他非常驕傲曾經做過這件事情，而現在卻在選舉的時候被拿出來抹黑，讓他非常不能接受。「我覺得，我們的對手應該要尋求更正面的競爭的方式，而不是把一個對國家正面發展有助益的工作，抹黑成一個『論文抄襲』的問題。」

針對媒體詢問，就算是資料收集也要附上全部來源，否則可能會違反著作權法一事，張善政回應，我的團隊有好幾個成員，每位成員都非常非常努力地在收集這些資料，這些資料也都提供給農委會，未見得是在報告最後有一個清單。但如果看一下網路上的資料，譬如說有份簡報裡就有指出說「日本我們主要的資料來自於哪裡」，大家可以看一下資料來源。團隊的成員都非常努力，很怕有遺漏，但是萬一有百密一疏的話，他在這也代表團隊跟農委會致歉。

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