張善政涉抄襲 林錫耀奉勸「學長」面對問題、接受檢驗

身兼民進黨新北市長參選人林佳龍（前排左5）競選總部主委的民進黨秘書長林錫耀（前排右4），今陪同林佳龍登記參選新北市長。（記者魏瑾筠攝）

2022/08/30 11:45

〔記者魏瑾筠／新北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今被爆出，過去以計畫主持人身分向行政院農業委員會申請的3年研究計畫涉抄襲；他的台灣大學土木系學弟、民進黨秘書長林錫耀今受訪奉勸「學長」張善政面對問題、接受檢驗，抨擊抄襲不但不道德且違法，痛批「政府的錢不能這樣被領走、被花用」。

張善政今被爆出，過去任職宏碁公司副總期間，申請農委會超過5千萬的研究案有嚴重抄襲問題，身兼民進黨新北市長參選人林佳龍競選總部主委的林錫耀，今在陪同林佳龍登記參選後接受媒體訪問指出，張善政是他台大土木系學長，也是留美博士。

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林錫耀直言，張善政當計畫主持人接農委會案子，他沒有意見，但是農委會花5700多萬元委託的研究計畫，居然東抄西抄、到處抄，還辯解說是農委會委託做資料蒐集工作，意思就是抄襲是理所當然。林錫耀質疑，政府花5700多萬元難道是要張善政抄東西、做資料蒐集工作？大酸「用膝蓋想就知道，這絕對不是那麼簡單的委託案」！

對此，林錫耀奉勸「張善政學長」，呼籲他開個記者會，花一、兩個小時好好說明清楚，讓大家問清楚、問到飽，林錫耀還套用張善政所說「誠信非常非常的重要」，希望張善政能夠面對問題、接受社會檢驗，批評的說：「畢竟抄襲不但是不道德，而且是違法行為，政府的錢也不能這樣被領走、花用！」

身兼民進黨新北市長參選人林佳龍（左2）競選總部主委的民進黨秘書長林錫耀（左3），今奉勸學長、國民黨桃園市長參選人張善政面對問題、接受檢驗。（記者魏瑾筠攝）

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