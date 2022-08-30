張善政被爆也涉抄襲 國民黨：請檢舉或告發 否則只是選舉作為

國民黨中央黨部。（資料照）

2022/08/30 11:00

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨桃園市長候選人張善政被媒體爆料過去擔任宏碁公司副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，計畫報告也涉嫌抄襲，甚至在未標註的情況下抄用農委會資料，今天國民黨召開記者會時面對媒體詢問，該黨過去質疑林智堅抄襲，如今如何看待張善政被質疑，國民黨文傳會副主委王鴻薇回應，揭發者如果有憑有據，就應該檢舉或告發，否則就只是政治選舉作為。

國民黨桃園市議員候選人凌濤則強調，該案是農委會委託民間公司的企劃案，宏碁公司在向農委會報告時，相關資料蒐集來源與方法清楚寫明是來自於日本、美國、加拿大、荷蘭、澳洲等國家，而且當時農委會委託宏碁公司的研究計畫中，清楚表明相關資訊來自國外相關報導以供參考，如果爆料者是真憑實據，就請到法院提告，不要透過媒體傷害國內的民間企業。

請繼續往下閱讀...

王鴻薇表示，她沒有看過報告內容，無法評論，但當初她揭發林智堅論文抄襲後，立刻做的動作就是提出檢舉，並向地檢署告發涉嫌侵權、違反著作權法，揭發者若是有憑有據，應該提出檢舉或告發，否則就只是政治選舉作為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法