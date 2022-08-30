張善政研究計畫案涉抄襲 賴香伶：用與林智堅相同標準檢視自己
2022/08/30 11:24
〔記者許倬勛／桃園報導〕週刊爆料國民黨桃園市長參選人張善政擔任宏碁集團副總期間，以計畫主持人身份向行政院農委會申請3年研究計畫，計畫總經費高達5700萬元，報告內容卻以英翻中、簡轉繁，資料疑抄襲雜誌、論文、農委會資料；民眾黨桃園市長賴香伶今早受訪表示，希望張善政能用一樣的標準檢視自己，畢竟他不斷重申「誠信最重要」，也務必向各界說清楚、講明白。
據了解，該研究案名為「農業電子化發展策略分析與規劃」，張善政2008年向農委會提交結案報告，從當年7月執行至12月，半年期間報告手法如出一轍，英翻中、簡轉繁，都未寫明引用來源，抄報導資料連標點符號都相同等。
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對此賴香伶表示，張善政在林智堅論文案中不斷強調「誠信比學位重要」並要求對方退選，如今卻爆出疑似抄襲醜聞，希望張院長能以相同標準檢視自己，同時對外說清楚講明白，畢竟「誠信」是他自己強調作為政治人物最重要的核心價值。
賴補充，選舉期間一再發生這樣的事情（指抄襲），讓選民手足無措、失去熱情，實在非常不妥，也對選民不公平。
至於外傳民眾黨「賴下鄭上」，改由前綠委鄭寶清取賴香伶代之參選，賴香伶也再度駁斥傳聞，她說，黨內已決定31日登記參選，沒有必要再去揣測合作的可能，也希望任何陣營不要再透過媒體或各種方式渲染，她參選是為讓桃園市民有新的選擇，呼籲大家不要再讓政治走回舊模式。