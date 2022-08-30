張善政研究計畫案涉抄襲 賴香伶：用與林智堅相同標準檢視自己

國民黨桃園市長參選人張善政遭擔任宏碁副總期間研究報告涉及抄襲，民眾黨賴香伶籲張「用檢視林智堅相同標準檢視自己」。（記者許倬勛攝）

2022/08/30 11:24

〔記者許倬勛／桃園報導〕週刊爆料國民黨桃園市長參選人張善政擔任宏碁集團副總期間，以計畫主持人身份向行政院農委會申請3年研究計畫，計畫總經費高達5700萬元，報告內容卻以英翻中、簡轉繁，資料疑抄襲雜誌、論文、農委會資料；民眾黨桃園市長賴香伶今早受訪表示，希望張善政能用一樣的標準檢視自己，畢竟他不斷重申「誠信最重要」，也務必向各界說清楚、講明白。

據了解，該研究案名為「農業電子化發展策略分析與規劃」，張善政2008年向農委會提交結案報告，從當年7月執行至12月，半年期間報告手法如出一轍，英翻中、簡轉繁，都未寫明引用來源，抄報導資料連標點符號都相同等。

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對此賴香伶表示，張善政在林智堅論文案中不斷強調「誠信比學位重要」並要求對方退選，如今卻爆出疑似抄襲醜聞，希望張院長能以相同標準檢視自己，同時對外說清楚講明白，畢竟「誠信」是他自己強調作為政治人物最重要的核心價值。

賴補充，選舉期間一再發生這樣的事情（指抄襲），讓選民手足無措、失去熱情，實在非常不妥，也對選民不公平。

至於外傳民眾黨「賴下鄭上」，改由前綠委鄭寶清取賴香伶代之參選，賴香伶也再度駁斥傳聞，她說，黨內已決定31日登記參選，沒有必要再去揣測合作的可能，也希望任何陣營不要再透過媒體或各種方式渲染，她參選是為讓桃園市民有新的選擇，呼籲大家不要再讓政治走回舊模式。

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