張善政被爆農委會5736萬研究案涉抄襲 陳吉仲：釐清中

國民黨桃園市長參選人張善政（圖）被爆出過去任職宏碁副總期間申請農委會多達5千多萬研究案涉抄襲問題。（資料照）

2022/08/30 10:17

〔記者楊媛婷／台北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被爆出過去任職宏碁公司副總期間申請農委會超過5千萬的研究案有嚴重抄襲問題，農委會雖非學術單位，但政府委託研究案仍有基礎規範，且最後都由主計驗收，據了解，過去也曾發生執行中的委託案被檢舉有抄襲情況，後來則是全案中止執行，農委會主委陳吉仲今（30）對此表示，會等全部釐清後再對外說明。

根據《鏡週刊》報導，張善政之前針對林智堅論文案發言指出「誠信破產時就該退選」，但卻爆出張善政任職宏碁副總期間，申請農委會2007年到2009年的3年期共5千多萬元經費的研究計畫，其中相關報告被爆出有「佛跳牆」式抄襲，其中有英翻中並沒有引用來源外，還有直接照搬媒體報導的內文，甚至接農委會的案子但卻直接抄農委會發行的刊物等情況，最後2009年、領走1740萬元的結案6頁報告更沒有公開，被稱為是「一字千金」。

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張善政此案結案時已為馬政府時代，當時農委會主委為陳武雄；據了解，農委會正在釐清相關委託案的情況，陳吉仲表示，該會也是早上才看到媒體報導，會等釐清全案再對外說明，他說，農委會的研究報告都有相關規定跟合約，會全面了解後再跟大家說明。

被問及是否會如台大當初調查林智堅論文案成立專案小組調查？陳吉仲仍重申會等釐清後再對外報告，也會就農委會委託的研究案等細節說明。

另有經常承辦類似業務的公務人員表示，政府單位大多並非學術研究單位，對於這類委託研究案還是要回歸過去和政府簽訂的合約，結案也要等主計單位審核通過。

對於張善政過去任職宏碁副總期間申請農委會2007-2009年研究案涉有多樣抄襲部分，農委會主委陳吉仲（圖）表示會釐清後對外說明。（記者楊媛婷攝）

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