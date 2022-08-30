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    張善政被爆5736萬研究案涉抄襲 陳吉仲：將請當事人說明

    農委會主委陳吉仲。（記者楊媛婷攝）

    農委會主委陳吉仲。（記者楊媛婷攝）

    2022/08/30 16:07

    〔記者楊媛婷／台北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被爆出過去任職宏碁公司副總期間申請農委會5736萬的研究案有嚴重抄襲問題，農委會主委陳吉仲上午表示，會等全部釐清後再對外說明，下午表示會依照農委會科技計畫的程序，依照既有程序由主責單位科技處釐清疑點，並會請當事人說明。

    根據週刊報導，張善政之前針對前桃園市長參選人林智堅論文案發言指出「誠信破產時就該退選」，但卻爆出張善政任職宏碁副總期間，申請農委會2007年到2009年的3年期間共5千多萬元經費的研究計畫，其中相關報告被爆出有「佛跳牆」式抄襲，其中有英翻中並沒有引用來源外，還有直接照搬媒體報導的內文，甚至接農委會的案子但卻直接抄農委會發行的刊物等情況，最後2009年、領走1740萬元的結案6頁報告更沒有公開，被稱為是「一字千金」。

    陳吉仲今天下午主持「非洲豬瘟中央應變中心會後記者會」，又被問及張善政任職宏碁期間提出的計畫等抄襲問題，陳吉仲對此表示，農委會委託的相關研究等都有簽屬合約書，並有相關規範，如果發生抄襲或侵權行為也會依照相關規定來辦理，張善政的相關案子當初是由科技處主責，現在有問題也會由主政機關的科技處來釐清疑點，並會請當事人說明後再依照相關程序來執行。

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