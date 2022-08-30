張善政競辦：企業研究報告怎能與個人論文相比？

國民黨桃園市長參選人張善政被爆過去擔任宏碁副總期間，涉研究報告抄襲，張競辦稍早發表聲明。（記者許倬勛攝）

2022/08/30 13:21

〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政遭週刊爆料，過去擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請三年研究計畫涉嫌抄襲期刊、週刊；張競辦發言人何元楷稍早發文表示，研究報告無法比擬學術論文抄襲，有心人士勿為選舉抹黑。

何元楷表示，此案是農委會委託民間私人企業之計畫案，旨在透過民間私人企業，協助蒐集引進國外農業電子化新資訊，橋接給國內農業研究單位參考，選擇適合台灣環境的技術或可能性導入。因此，翻譯摘取國外各類文獻精華是必要的，並無不妥，不能因此將資料整理、引用，就指控為抄襲，這與學術倫理及撰寫論文之規範不同。

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何表示，民間企業接受委託案，除撰寫相關報告，還須辦理座談會、研討會、宣傳行銷等，怎能與學術論文比擬？一個是個人做學問、撰寫論文，一個是私人企業蒐集、彙整資料的委託案。

「張院長雖是部門主管，但簽訂合約的不是他，而是公司」何元楷說，張善政當時擔任宏碁電子化部門的單位主管，公司與農委會是專案計畫合約簽定之甲乙方，並非個人，身為員工參與團隊執行計畫，向公司與委託單位提出報告結案，這是民間公司正常模式。

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