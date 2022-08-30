張善政5736萬研究案爆抄襲 邱顯智：誠信破產就該退選

時代力量立委邱顯智。（資料照）

2022/08/30 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被爆出農委會研究案涉嫌抄襲，總經費達5736萬，時代力量立委邱顯智今發文譴責欠缺學術倫理、沒有政治誠信，直指張善政「誠信破產就該退選」，同時提醒農委會，契約請求權時效最長是15年。2007年的計畫，時效可能即將屆至。務必儘快釐清狀況，並對宏碁公司採取應有的作為，來為納稅人把關。

邱顯智在臉書發文表示，自2007到2009年間，宏碁股份有限公司所得標的一系列委託研究案，得標總金額高達5000多萬元，卻被媒體揭露內容涉嫌大幅度抄襲，連驚嘆號、插標也照抄。抄襲內容不只涉及國內外的媒體和網站資料，甚至包括農委會自己的刊物，而該計畫的主持人，據計劃詳明記錄，就是張善政先生。

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「農委會拿出大錢辦採購，是為了讓有能力知識的學者專家，為政府分析農業政策的發展策略，不是來做共筆玩剪貼簿。」邱顯智批判，張善政自己身為教授，卻罔顧學術倫理和政治誠信，學術界和政治界「不需要再多一個這樣的政客」，張善政應立刻退選。

此外，邱顯智也提及投標廠商宏碁公司，必須負起廠商的責任，把該還給國家的錢還給國家。更呼籲農委會應採取應有的作為，把握契約請求權時效，儘快釐清狀況，還給納稅人一個交代。

邱顯智臉書發文，要求張善政「誠信破產就該退選」。（圖／翻攝自邱顯智臉書）

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