張善政高舉誠信卻涉抄襲 民進黨團：選情衝擊恐外溢至全國

民進黨立院黨團立委郭國文（左）、黃世杰（右）召開「抄襲A錢詐騙繕抄詐5736萬 張教授踹共」記者會。（記者劉信德攝）

2022/08/30 12:03

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政爆發抄襲爭議，立法院民進黨團新任書記長郭國文批評，張是學者出身、台大教授，對於何謂抄襲應心知肚明，張連成為候選人的資格都沒有，對於他過往強調的「誠信」，現在看到的是迴力鏢，呼籲他登記參選前三思，否則對選情衝擊的外溢效果恐擴散至全國。

週刊報導，張善政過去擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，總研究經費約5736萬元，產出的報告卻集各種抄襲樣態之大全，手法包括英翻中、簡轉繁、抄雜誌、抄論文，甚至在未標註的情況下抄用農委會資料。立法院民進黨團今（30）日針對此議題舉行記者會，呼籲張應知所進退。

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郭國文說，「農業電子化發展策略分析與規劃」是農委會委託研究，領的是政府預算，來自納稅人的血汗錢，但多處全文轉載其他雜誌、期刊，一字不漏，連標題、標點符號都一樣，且沒註明出處，很難跟別人說不是抄襲。

郭國文進一步指出，該計畫的關鍵結案報告中6頁不見，上網只查得到摘要，但哪些可以符合研究計畫作為應用研究，老實講看不出來，一來研究計畫沒達到委託目的，二來透過抄襲方式，牽涉到版權問題。張善政身為該計畫主持人，不只涉及抄襲，A錢等詐騙行為，還侵犯版權，應高標準自我檢視。

民進黨團副幹事長黃世杰表示，該研究報告涉嫌抄襲週刊，甚至連驚嘆號都原文照錄，這當然是抄襲，有很大的學術研究問題。該計畫案花了近6000萬元，若只是請你蒐集資料，我們絕對會很有意見，應提出有內容的研究報告才對。

黃世杰說，根據週刊報導整理，特別標出2007年至2009年這3年期的標案，其中2008年的11個子報告，內容東拼西湊，不但抄襲外國與中國網站，抄其他週刊，甚至大量引用農委會的相關資料，等於是抄農委會的資料，再拿回去賣給農委會，「這沒有問題嗎？沒有誠信問題嗎？」

黃世杰指出，本案涉及3個層次的法律問題，首先，搜集資料卻沒有具體成果內容，在履行契約就有問題；其次，合約當中一定都有要求，繳交的資料不能侵害到他人權利，但交的資料是否為別人的成果，這有違約問題；最後，著作權法，未經同意重製，當然有違反著作權的可能性，侵害作者和其他教授的論文。

黃世杰說，張善政若未來擔任桃園市長，也會有相關採購案、研究案，他如何面對這個問題，身為市長如何約束公務員？

郭國文表示，蒐集資料不會是研究計畫的目的，不可能花5736萬元找堂堂大教授蒐集資料，這找工讀生就可以了，希望張善政主動說明；現在正值桃園市長及其他所有縣市長選舉登記期間，在登記前還可以好好回顧過往，請張三思。

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