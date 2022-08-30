張善政遭爆花式抄襲涉詐公帑 民進黨：「偽善抄人」道歉退選

民進黨發言人謝子涵。（資料照）

2022/08/30 12:20

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被媒體爆料在擔任宏碁集團副總期間，以計畫主持人身份向行政院農委會申請3年研究計畫，計畫總經費高達5700萬元，報告卻涉以英翻中、簡轉繁、抄雜誌、論文及農委會資料等方式抄襲。民進黨今痛批，張善政過去曾說「誠信破產的時候，就應該退選」，且有詐領國家公帑之虞，請以相同標準道歉並退選，否則就是個「偽善抄人」。

民進黨發言人謝子涵指出，根據媒體爆料，張善政主持的研究報告，用「英翻中」、「簡轉繁」、複製貼上媒體文章，甚至抄用農委會資料等花式抄襲方式，涉嫌詐取農委會的5700萬元的研究經費，張善政作為康乃爾博士，也在大學擔任過教授，指導過學生寫論文，怎麼好意思在大秀自己的博士論文同時，說得出「誠信比學問重要」的話呢？這不只是學術倫理問題，按照張善政過去說法，更是人格誠信重大瑕疵。

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謝子涵質疑，根據媒體報導，張善政交出的第3年結案報告更離譜，只有6頁且不公開，卻領走國家1740萬元，這樣一字千金的結案報告，不知道是多厲害的內容，有沒有同樣涉及抄襲複製貼上？

針對張善政回應媒體時辯稱這是蒐集整理國外資訊，謝子涵表示，這個案子的名稱是「分析與規劃」，並非只是「蒐集」而已，且蒐集也並非「複製貼上」，況且有些報告內容是抄自農委會網站，難道農委會花錢請人來複製貼上自己的網站嗎？張善政說法顯然無法說服大眾，應該更正式向全民報告他是如何撰寫，並領走近6千萬元的公帑。

謝子涵強調，近期國民黨提名的從台北市議員參選人林杏兒、南投縣長參選人許淑華、南投縣議長何勝豐，到桃園市長參選人張善政，都被媒體爆出涉嫌抄襲，皆有重大誠信問題，民進黨要求國民黨主席朱立倫，不要再悶不吭聲、避而不談，應公開為提名誠信有瑕疵的參選人，向國人道歉。

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